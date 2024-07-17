TVHB'nin ötanazi çelişkisi! Karşı çıkarken, 4 bin lira fiyat çektiler!

17 Temmuz 2024 07:47 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 07:48

Türkiye'de ölüm, yaralanma ve ölümcül hastalıklara neden olan başıboş köpek sorununa yönelik atılan adımlara en sert muhalefeti yapan örgütlerden biri Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) olmuştu. Hükümet'in ötanazi dahil olmak üzere sorunun çözümü için ortaya koyduğu çözüm önerilerini sosyal medya hesaplarından yaptığı çok sayıda paylaşımla yerden yere vuran TVHB, diğer yandan büyük bir çelişkiye imza atıyor.

ÖTANAZİ'NİN KARŞISINDA MI YANIN DA MI?

Son olarak "Türk Veteriner Hekimleri Birliği ötanazinin karşısında yaşamın yanında!" mesajının bulunduğu bir görsel paylaşan TVHB, "Bilimsel ve vicdani tüm yolları tüketmeden çıkarılan bu yasa uygulamaya konmadan geri çekilmelidir. Veteriner Hekimler olarak katliam yasasına karşı hep bir ağızdan tek sözümüz: #YASAYIGERİÇEK" ifadelerine yer vermişti.

Ancak Haber 7'de yer alan habere göre aynı TVHB, yayımladığı 2024/2 yılı ev hayvanları alt sınır ücret tarifesinde ötanazi için fiyat belirledi.

Üstelik TVHB tarafından yayımlanan son ücret tarifesinde ötanazi işleminin kedi ve köpekler için 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.