Uçak kazalarının sebebi ortaya çıktı! İşte havacılık sektörünün perde arkası...

31 Aralık 2024 05:00 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 04:52

Son zamanlarda peş peşe meydana gelen uçak kazalarının ardından gözler havacılık sektörüne çevrildi. Uzmanlar, havacılık şirketlerinin artan rekabet karşısında tasarrufa yöneldiğini kaydederken, artık parça değiştirme yerine tamir etme yoluna gidildiği dikkat çekildi.

Uçakta hangi koltuk daha güvenli? En çok merak edilen konulardan biriydi... Uzman isim cevapladı!

Uçakta hangi koltuk daha güvenli? En çok merak edilen konulardan biriydi... Uzman isim cevapladı!

Güney Kore, Kanada ve Norveç... Dünya'da peş peşe gerçekleşen uçak kazaları insanları tedirgin etmeye başladı. Kazaların ne sebeple yaşandığına dair henüz net açıklamalar gelmezken Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, birbiri ardına gelen uçak kazalarının sebepleri ile havacılık sektöründeki sıkıntılara dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, son yıllarda havayolu ile seyahatin arttığına işaret eden Karakuş, “Kore uçağının iniş takımları açılmamış. Eğer açılmıyorsa o uçakta hidrolik arıza var demektir, bu da normal iniş yapmanızı engeller. Uçak yavaşlatılamıyor ve piste hızlı giriyor, sadece iş frenlere kalıyor. Hidrolik arızalarda motor gücünü yavaşlatamıyorsunuz da. Pistlerin geneli 3 bin metre. Ancak böyle durumlarda bu yeterli gelmiyor en az 4 bin metrelik pist gerekiyor. Sonra da kazalar meydana geliyor” dedi.

“SEKTÖR ÇOK BÜYÜDÜ”

Havacılıkta büyük bir rekabetin olduğuna işaret eden Karakuş, çok sayıda uçak ve yolcu bulunduğunu kaydetti. Yolcu sayısının artmasıyla birlikte uçakların uçuş sürelerinin de arttığını ifade eden Karakaş “Sektör çok büyüdü. Hem uçak hem de personel ile talepleri karşılamak zorlaştı. Havacılık şirketleri yapabildikleri kadar tasarruf yapmaya çalışıyor. Parça değiştirme yerine tamir etme yoluna gidiyor. Uçak miktarı bu kadar çok artarsa kuleye koyacağınız kontrolörü de kolay yetiştiremezsiniz. Bu şartlarda kazaların artması doğal” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ZEKÂ ARIZALAR”

Yapay zekâ kaynaklı arızalara da dikkat çeken Karakuş “Pilotlardan bir şekilde uçuş imkânını alıyorsunuz ancak her yere yapay zekâ oturtursanız bir arıza olduğu zaman kurtarması zorlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir uçak yağmur altında kaldığı için sistem arızası verdi ve yapay zekâ bunun neyden kaynaklandığını anlayamadı ve kalkışta ciddi sıkıntı oluştu” ifadesini kullandı. Karakuş, iklim değişikliğiyle kuş sürülerinin göç güzergâhlarında da değişikliklerin yaşandığını, bunun da olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi.