Uçaklara lazer tutanlar yandı! En düşük ceza tutarı artık 19 bin 668 lira

02 Ocak 2025 12:50 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:57

Hava yolu araçlarında ulaşımı tehlikeye düşürenlere yönelik uygulanan cezalar artırıldı. Uçaklara lazer tutulmasından kemer bağlamamaya, havayolu aracında sigara içmekten izinsiz havai fişek kullananlara yönelik uygulanan minimum ceza tutarı yeni yılda 19 bin 668 lira oldu. Söz konusu ihlallere yönelik uygulanan cezaların fiyatı 131 bin 176 liraya kadar yükseliyor.

Uçakta yanlış hareketin bedeli ağır: 131 bin liraya kadar ceza

Uçakta yanlış hareketin bedeli ağır: 131 bin liraya kadar ceza

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan idari para cezaları artırıldı. Artışla sektöre ilişkin eğitim kuruluşları, bakım kuruluşları, üretim kuruluşları, havacılık işletmeleri, balon işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları, yetkili havacılık tıp merkezleri, havacılık işletmesi ve seyrüsefer hizmet sağlayıcıları, terminal işletmesi sıhhi ve gayri sıhhi iş yerleri, şahıslar ve ilgili kuruluşlara verilebilecek cezalar 19 bin 668 lira ile 131 bin 176 lira arasında belirlendi.

UÇAKTA SİGARANIN BEDELİ 19 BİN 668 LİRA

Yolcuya uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ya da mamul kullanması halinde 19 bin 668 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakım şartlarına uygun şekilde bakım yapılmaması yada yaptırılmaması halinde hava araç sahibine 131 bin 176 lira ceza yazılacak.

UÇAĞA LAZER TUTAN YANDI

Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmalarına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması halinde ise 26 bin 226 lira ceza uygulanacak.

İzinsiz lazer, havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesinde de 19 bin 668 lira idari ceza kesilecek.

İnsansız hava araçları (İHA) ile izinsiz veya kayıtsız tescil olmadan uçuş gerçekleştirenlere 78 bin 701 lira ceza verilecek.