Uçakta 7500 kodu nedir? Almanya Hindistan uçağında ne oldu? Uçak kaçırılma alarmı ne anlama geliyor?

Uçaklarda kullanılan acil durum kodları, pilotların hava trafik kontrolüne olağan dışı durumları bildirmesini sağlıyor. Uçağa yönelik yasa dışı müdahale veya kaçırılma şüphesinde kullanılan 7500 kodu ile genel acil durumu ifade eden 7700 kodu, yaşanan gelişmelerin ardından araştırılıyor. Peki, uçakta 7500 kodu nedir, ne anlama gelir? 7700 kodu hangi durumlarda kullanılır?

UÇAKTA 7500 KODU NEDİR?

Havacılıkta 7500 kodu, uçağa yönelik yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumunu bildirmek için kullanılan uluslararası transponder kodudur. Pilotlar, bu kod aracılığıyla hava trafik kontrolünü durumdan haberdar edebilir.

Transponder, uçağın hava trafik kontrol radarlarında tanımlanmasını sağlayan cihazdır. Pilotun transpondere 7500 kodunu girmesi, ilgili hava trafik kontrol birimlerinin gerekli güvenlik prosedürlerini başlatmasına yol açabilir.

Ancak 7500 kodunun görülmesi, tek başına uçakta kaçırılma olayının kesin olarak gerçekleştiğini kanıtlamaz. Kodun neden gönderildiğinin belirlenmesi için yetkililerin değerlendirmesi ve olayla ilgili incelemeler önem taşır.

UÇAKTA 7700 KODU NEDİR?

7700 kodu, havacılıkta genel acil durum anlamına gelir. Uçağın veya içindeki kişilerin güvenliğini etkileyebilecek ciddi bir durum yaşandığında pilotlar bu kodu kullanabilir.

Motor arızası, yangın, kabin basıncı kaybı veya uçuş güvenliğini tehdit eden başka bir teknik sorun, genel acil durum bildirimi gerektirebilir. Acil tıbbi durumlar da uçuşun koşullarına bağlı olarak acil yardım talebine neden olabilir.

7700 kodunun gönderilmesi, uçağın mutlaka düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına gelmez. Kod, hava trafik kontrolüne acil bir durum bulunduğunu bildirir ve uçağa gerekli öncelik ile yardımın sağlanmasına katkıda bulunur.

7500 ve 7700 kodları arasındaki fark nedir?

7500 ve 7700 kodları farklı durumları bildirmek için kullanılır. 7500, uçağa yönelik yasa dışı müdahale veya kaçırılma durumuyla ilişkilendirilirken 7700, genel acil durumları ifade eder.

7500 kodu: Uçağa yönelik yasa dışı müdahale veya kaçırılma alarmı.

7700 kodu: Genel acil durum bildirimi.

7600 kodu: Telsiz iletişim arızası.

Bu kodlar sayesinde pilotlar, yaşanan sorunun niteliği hakkında hava trafik kontrolüne standart bir bildirim iletebilir. İlgili birimler de durumun türüne göre gerekli prosedürleri uygular.

Uçaktan 7500 kodu gönderilirse ne olur?

Bir uçaktan 7500 kodu alınması durumunda hava trafik kontrolü ve ilgili güvenlik birimleri gerekli değerlendirmeleri yapar. Uçağın konumu, uçuş planı ve mevcut bilgiler dikkate alınarak güvenlik prosedürleri devreye sokulabilir.

Gelişmelerin niteliğine göre uçağın rotası değiştirilebilir, uygun bir havalimanına yönlendirme yapılabilir veya yerdeki güvenlik ekipleri iniş için hazırlık yapabilir.

Bununla birlikte, her olayın seyri farklıdır. 7500 kodunun gönderilmesi tek başına uçağın kaçırıldığını veya yolcuların tehlikede olduğunu kesin olarak göstermez.