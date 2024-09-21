Uçakta şarkı söyledi, sosyal medyada gündem oldu! Hostes zannediliyordu, gerçek bambaşka çıktı

21 Eylül 2024 17:02 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:02

Ankara'dan İstanbul'a giden öğretmenlerin bulunduğu uçakta şarkı söyleyen müzik öğretmeni Ceylan Balcı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Balcı'nın şarkı söylediği anlar kısa sürede viral olurken, videoyu izleyenler onu hostes sanmıştı. Ancak Balcı'nın yolcuları eğlendirmek ve uçuşa neşe katmak amacıyla şarkı söylediği anlaşıldı.

Geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek programa katılmak için 81 ilden gelen temsilci öğretmenler, Ankara’dan İstanbul’a uçakla seyahat etti ve keyifli anlar yaşadı. Müzik öğretmeni Ceylan Balcı'nın uçakta seslendirdiği "Mektebin Bacaları" ve "Yeşil Ördek" türkülerine diğer öğretmenler de eşlik ederek yolculuğa neşe kattı.

Balcı’nın uçakta söylediği türküler sosyal medyada büyük ilgi toplarken, birçok kişi onu hostes sandı. İHA’ya verdiği röportajda Balcı, hostes değil, müzik öğretmeni olduğunu açıkladı. Bu özel performansı, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, yolculuğa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı ve Balcı’nın sıkılan yolcuları eğlendirmek amacıyla şarkı söylediği ortaya çıktı.

"GÖKYÜZÜNDE ŞARKI SÖYLEMEK ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

O anları anlatan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aynı uçakta olduğunu belirten müzik öğretmeni Ceylan Balcı, "Biz o gün İstanbul​'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programa katılmak için yola çıktık. Uçakta keyifli anlar olması maksadıyla türküler söyledim. Bakanımız da aynı uçaktaydı. Gökyüzünde şarkı söylemek çok güzel bir deneyimdi. O gün uçakta çektiğimiz video sosyal medyada yayıldı. Ben müzik öğretmeniyim. Sosyal medyada herkes beni hostes zannetti. Ben o gün uçakta yılın öğretmeni olarak şarkı söyledim. Videoya güzel yorumlar yapılması beni mutlu etti” diye konuştu.

"HER MÜZİSYENİN HAYALİ OLUMLU YORUMLAR ALMAKTIR"

Görüntülerin sosyal medyada yayıldığını ve herkesin kendisini hostes sandığını söyleyen müzik öğretmeni Balcı, “Her müzisyenin hayali olumlu yorumlar almaktır. Ben videom yayınlandığından beri çok olumlu yorum aldım. Bu durum beni çok mutlu etti. Benim hostes olduğumu düşünerek çok ilgi gösterdiler. Şimdiye kadar çok fazla iş yaptım. Albümler çıkardım. Hiçbiri sosyal medyada yayılan görüntüler kadar ses getirmedi. Videoyu beğenen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.