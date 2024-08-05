Uçakta valiz krizi! Yolcular Erzurum'a geldi, valizler İstanbul'da kaldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:41
İstanbul-Erzurum uçağında seyahat eden yolcular valizlerin İstanbul'da unutulduğu duyunca şaşkına döndü. Yolcular mağduriyetlerinin hemen giderilmesini talep etti.
A Jet firmanın İstanbul-Erzurum seferinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Erzurum'a inen yolcular valizlerini almak istediğinde yetkililerin 'valizleri İstanbul'da unuttuk' cevabıyla karşılaştı.
Bİ,R SONRAKİ SEFERLE VALİZLER DE GÖNDERİLECEK
Havaalanında yolcular ile görevliler arasında tartışmalar yaşanırken, valizlerin daha sonraki seferle Erzurum’a gönderileceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı