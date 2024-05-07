Ücretsiz olduğunu duyan koştu: İzdiham görüntüleri şaşkına çevirdi

07 May 2024 14:49 - Güncelleme : 07 May 2024 15:00

Kırıkkale Belediyesi tarafından ata tohumlarından üretilen sebze fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtım sırasında istenmeyen görüntüler kaydedildi. Fide almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi.

İzdiham görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"TALEP ÇOK YOĞUN"

Başkan Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, talebin yoğun olduğunu belirterek, vatandaşların istediği kadar sebze fidesi aldığını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ata tohumlarından ürettiği fideleri vatandaşlara dağıtmaya devam edeceklerini anlatan Önal, "Kırıkkale Belediye'mizin ata tohumlarından ürettiği fideleri vatandaşlara vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Katılım çoktu, yoğun ilgi var. Talep var şuanda da halen devam ediyor belediyemizin ata tohumlarını dağıtma işlemi. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Önal, yerli üretime de katkı sağlayacaklarını belirterek, "Bu aynı zamanda yerli üretimi de artıracak bir husus. Ata tohumu daha sağlıklı, bölgemize ve coğrafyamıza daha uygun. Hem de atalarımızın dedelerimizin kullandığı tohumlar" dedi.