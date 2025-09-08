Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir için çıktığı tepeden uçuruma düşen adam hayatını kaybetti. Olay, dün gece yarısı Erdek Kanava Mevkii Seyitgazi Tepesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Sertan Taşdelen, arkadaşlarıyla oturduğu sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda Taşdelen’in cansız bedenine ulaşıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Sertan Taşdelen’in ani ölümü ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taşdelen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.