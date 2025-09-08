Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir adam seyir için çıktığı tepeden uçuruma düşerek vefat etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 11:42

Balıkesir'in ilçesinde seyir için çıktığı tepeden uçuruma düşen adam hayatını kaybetti. Olay, dün gece yarısı Erdek Kanava Mevkii Seyitgazi Tepesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Sertan Taşdelen, arkadaşlarıyla oturduğu sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda Taşdelen’in cansız bedenine ulaşıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Sertan Taşdelen’in ani ölümü ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taşdelen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
