Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Uçurumdan düşerek can vermişti: Cinayet olduğu ortaya çıktı

Uçurumdan düşerek can vermişti: Cinayet olduğu ortaya çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 13:21 - Güncelleme : 21 May 2024 13:36
Uçurumdan düşerek can vermişti: Cinayet olduğu ortaya çıktı

Yalova’nın Altınova ilçesinde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek öldüğü düşünülen kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katilin ise eşi olduğu öğrenildi.

Yalova’nın Altınova ilçesinde Semiha Sözer, fotoğraf çektirmek için gittiği uçurumda korkunç şekilde can verdi. 

Olaydan sonra Sözer'in eşinin çelişkili beyanları üzerine olayın kazaen düşme veya intihar olmadığı değerlendirilirken şüpheli E.N.S. hakkında teknik ve fiziki takibe başlandı.

15 AY BOYUNCA TİTİZLİKLE ÇALIŞILDI

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, olayı aydınlatmak amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürütülen çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda; olayla ilgili şüpheli durumların ortaya çıktığı görüldü.Uçurumdan düşerek can vermişti: Cinayet olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına yapılan teklif ve koordine ile ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirilerek olayın incelenmesi sağlanmış ve elde edilen bilgiler ışığında olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

E.N.S. adlı şüpheli ise “Eşe Karşı Kasten Öldürme” suçundan yakalanıp, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan, Semiha Sözer öldükten sonra Orhangazi Hamzalı köyüne defnedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...