Uçurumdan düşerek can vermişti: Cinayet olduğu ortaya çıktı

21 May 2024 13:21 - Güncelleme : 21 May 2024 13:36

Yalova’nın Altınova ilçesinde Semiha Sözer, fotoğraf çektirmek için gittiği uçurumda korkunç şekilde can verdi.

Olaydan sonra Sözer'in eşinin çelişkili beyanları üzerine olayın kazaen düşme veya intihar olmadığı değerlendirilirken şüpheli E.N.S. hakkında teknik ve fiziki takibe başlandı.

15 AY BOYUNCA TİTİZLİKLE ÇALIŞILDI

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, olayı aydınlatmak amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürütülen çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda; olayla ilgili şüpheli durumların ortaya çıktığı görüldü.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına yapılan teklif ve koordine ile ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirilerek olayın incelenmesi sağlanmış ve elde edilen bilgiler ışığında olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

E.N.S. adlı şüpheli ise “Eşe Karşı Kasten Öldürme” suçundan yakalanıp, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Semiha Sözer öldükten sonra Orhangazi Hamzalı köyüne defnedilmişti.