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 | Banu İriç

Uçuşlarda kısıtlamalar sürüyor: Bakan Uraloğlu son durumu paylaştı

İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından bölgede uçuşlarda sıkıntılar sürüyor. Hava sahasında kısıtlamalar sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Uçuşlarda kısıtlamalar sürüyor: Bakan Uraloğlu son durumu paylaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 20:09

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla bölgede hava sahası kısıtlamaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hava sahası kısıtlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iptal edilen seferlerle ilgili son durumu açıkladı.

Uçuşlarda kısıtlamalar sürüyor: Bakan Uraloğlu son durumu paylaştı

KISITLAMALAR SÜRÜYOR

Güncel duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "13 Haziran'da başlayan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, İran-Tahran uçuş bölgesinin 25 Haziran 10.30'a, İsrail-Tel Aviv'in de 25 Haziran 03.59'a kadar uçuşa kapalı olduğuna dikkati çekerek, hava yolu işletmelerinden Türk Hava Yollarının 2 uçağının geri çağırılarak İstanbul'a yönlendirildiğini, Kuveyt, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dabi, Dubai ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini belirtti.
Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Cakarta ve Denpasar çıkışlı iki uçuşun Bakü'ye yönlendirildiğini, yakıt ikmalinin ardından İstanbul'a devam ettiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"An itibarıyla Körfez Bölgesi'ne uçuşlar normale dönmüş, İran, Irak ve Suriye uçuşları ise halen iptaldir. AJet'in Dubai, Dammam ve Sharjah seferleri, SunExpress'in Dubai, Beyrut ve Erbil seferleri, Pegasus'un Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi seferleri iptal edilmiştir. Bölgede operasyonları bulunan BBN, ACT, MGA, MNG, Freebird, Airanka, ULS, Southwind ve Corendon'a ait uçak ya da görevli personel bulunmamaktadır. Planlı iptaller ve rota değişiklikleriyle operasyonlar sürdürülmektedir. Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip etmekte, seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için tüm önlemleri almaya devam etmektedir."

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ETİKETLER
#Türk Hava Yolları
#uçuş iptali
#İsrail-İran
#Hava Sahası Kısıtlaması
#Bölgesel Gerilim
#Seyahat Güvenliği
#Gündem
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