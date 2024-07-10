UEFA'dan skandal 'Erdoğan' talimatı! Günler sonra ortaya çıktı
A Milli Takımımızın EURO 2024'e çeyrek finalde veda ettiği Hollanda maçını Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribünden canlı takip izlemiş. Erdoğan yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmemesinin sebebi ortaya çıktı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 'bozkurt' ifadesi yaptığı gerekçesiyle 2 maç men cezası veren UEFA'nın bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.
EURO 2024'e veda ettiğimiz Hollanda maçını yerinden izlemek için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmemesinin nedeni belli oldu.
KAMERALAR ERDOĞAN'I EKRANA GETİRMEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye'nin Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmasını statta eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile beraber canlı izledi.
Tarihi maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayın sırasında ekrana yansıtılmaması dikkatlerden kaçmadı.
YAYINCI KURULUŞTAN SANSÜR İDDİALARINA CEVAP
Alman gazetesi Bild, Erdoğan'ın ekranda gösterilmemesinin nedenini yayıncı kuruluş RTL'ye sordu. Konuyla ilgili 'sansür' iddialarına cevap veren RTL, "Dünya genelindeki yayıncılar için üretilen görüntüler UEFA sağlanıyor" açıklamasını yaptı.
UEFA'NIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU
Bild'deki yer alan haberde, UEFA'nın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti nedeniyle 2 maç men cezası alması sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekrana getirmeyerek siyasi gerilimleri artırmaktan kaçınmak istediği ifade edildi.