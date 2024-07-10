UEFA'dan skandal 'Erdoğan' talimatı! Günler sonra ortaya çıktı

10 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:00

UEFA, Merih Demiral'a men cezasıyla Bild'e çanak tutuyor! Türkiye'ye yapılan çirkin algı operasyonuna sert tepki

UEFA, Merih Demiral'a men cezasıyla Bild'e çanak tutuyor! Türkiye'ye yapılan çirkin algı operasyonuna sert tepki

Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 'bozkurt' ifadesi yaptığı gerekçesiyle 2 maç men cezası veren UEFA'nın bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.

EURO 2024'e veda ettiğimiz Hollanda maçını yerinden izlemek için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmemesinin nedeni belli oldu.

KAMERALAR ERDOĞAN'I EKRANA GETİRMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye'nin Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmasını statta eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile beraber canlı izledi.

Tarihi maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayın sırasında ekrana yansıtılmaması dikkatlerden kaçmadı.

YAYINCI KURULUŞTAN SANSÜR İDDİALARINA CEVAP

Alman gazetesi Bild, Erdoğan'ın ekranda gösterilmemesinin nedenini yayıncı kuruluş RTL'ye sordu. Konuyla ilgili 'sansür' iddialarına cevap veren RTL, "Dünya genelindeki yayıncılar için üretilen görüntüler UEFA sağlanıyor" açıklamasını yaptı.

UEFA'NIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Bild'deki yer alan haberde, UEFA'nın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti nedeniyle 2 maç men cezası alması sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekrana getirmeyerek siyasi gerilimleri artırmaktan kaçınmak istediği ifade edildi.