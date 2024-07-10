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UEFA'dan skandal 'Erdoğan' talimatı! Günler sonra ortaya çıktı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:00

A Milli Takımımızın EURO 2024'e çeyrek finalde veda ettiği Hollanda maçını Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribünden canlı takip izlemiş. Erdoğan yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmemesinin sebebi ortaya çıktı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 'bozkurt' ifadesi yaptığı gerekçesiyle 2 maç men cezası veren UEFA'nın bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.

EURO 2024'e veda ettiğimiz Hollanda maçını yerinden izlemek için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmemesinin nedeni belli oldu.

KAMERALAR ERDOĞAN'I EKRANA GETİRMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye'nin Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmasını statta eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile beraber canlı izledi.

Tarihi maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayın sırasında ekrana yansıtılmaması dikkatlerden kaçmadı.

UEFA'dan skandal 'Erdoğan' talimatı! Günler sonra ortaya çıktı - 1. Resim

YAYINCI KURULUŞTAN SANSÜR İDDİALARINA CEVAP

Alman gazetesi Bild, Erdoğan'ın ekranda gösterilmemesinin nedenini yayıncı kuruluş RTL'ye sordu. Konuyla ilgili 'sansür' iddialarına cevap veren RTL, "Dünya genelindeki yayıncılar için üretilen görüntüler UEFA sağlanıyor" açıklamasını yaptı.

UEFA'dan skandal 'Erdoğan' talimatı! Günler sonra ortaya çıktı - 2. Resim

UEFA'NIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Bild'deki yer alan haberde, UEFA'nın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti nedeniyle 2 maç men cezası alması sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekrana getirmeyerek siyasi gerilimleri artırmaktan kaçınmak istediği ifade edildi.

UEFA'dan skandal 'Erdoğan' talimatı! Günler sonra ortaya çıktı - 3. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com
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