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 | Merve Yaz

Ukrayna'da savaştan kaçtı, Türkiye'de dehşeti yaşadı! Fuhuşa sürüklenen Katerina'nın yardım çığlığı

Ukraynalı Katerina B'nin hikayesi ve yardım çığlığı yürekleri sızlattı. hem savaştan, hem de alkol bağmlısı babasından kaçmak için sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin davetiyle İstanbul’a sığınan 29 yaşındaki Katerina B., fuhuş çetesinin ağına düştü. Pasaportuna el konulan ve uyuşturucuya zorlanan genç kadın, Türkiye’de insan kaçakçılığı mağduru oldu. Kurtulduktan sonra yaşadıklarını anlatan genç kadın, yetkililerden yardım bekliyor.

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Ukrayna'da savaştan kaçtı, Türkiye'de dehşeti yaşadı! Fuhuşa sürüklenen Katerina'nın yardım çığlığı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:57

Rusya'nın 'ya saldırmasıyla başlayan 24 Şubat 2022'den beri sürüyor. Savaş nedeniyle birçok Ukraynalı vatandaş ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan bazı Ukraynalı vatandaşlar Türkiye'ye geldi.

Onlardan birisi de 29 yaşındaki Katerina B. oldu. Bombaların, füzelerin gölgesinde yaşama tutunmaya çalışan genç kadın, alkol bağımlısı olan babası ve annesiyle yaşarken sosyal medya üzerinden 'dan İlyas isimli biriyle tanıştı. İlyas'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Katerina, bir süre Bahçelievler'de kaldı.

Soyadı öğrenilemeyen İlyas tarafından alıkonularak çeşitli erkeklere fuhuşa zorlanan Katerina, bir süre sonra Özbek bir kadına teslim edilerek bataklığına itildi. Pasaportuna el konulan ve haftalarca alıkonulan genç kadın, Ankara, Kütahya, Kocaeli, İstanbul hattında dayanılmaz acılarla baş başa kaldı.

Ukrayna'da savaştan kaçtı, Türkiye'de dehşeti yaşadı! Fuhuşa sürüklenen Katerina'nın yardım çığlığı

HAYATI KABUSA DÖNDÜ


Antalya'da bir takside telefonu çalınınca polis merkezine giderek şikayetçi olan Katerina, içine düştüğü fuhuş batağından kurtulmak istese de her defasında çete izini buldu. Çalışıp para kazanacağı söylenerek Erzurum'a gönderilen Katerina, burada bir grup mühendis tarafından uyuşturucu kullanılarak bir kez daha fuhuşa zorlandı.

İstanbul'a dönen Katerina kendine geldikten sonra kaybolan pasaportu ve telefonu için para kazanmak zorunda kaldı. Çalışmak için İstanbul Aksaray'da tercümanlık bürosunda İngilizce ve Rusça tercümanlık yapmaya başlayan Ukraynalı kadına, hayatını kâbusa çeviren Özbek kadın bir kez daha yem attı.

Ukrayna'da savaştan kaçtı, Türkiye'de dehşeti yaşadı! Fuhuşa sürüklenen Katerina'nın yardım çığlığı



Özbek kadın, "Çok para kazanıp pasaportunu ve telefonunu alman için gece kulübünde çalış" teklifinde bulundu. Bu kadının elinden kurtulan Katerina, Aksaray'da kendinden geçmiş halde dolaşmaya başladı.

İşte tam o sırada, Katerina'nın yaşamına dokunan bir avukat yardıma koştu. İsmini açıklamak istemeyen avukat, içler acısı bir halde olan Katerina'yı korumaya alarak BM Ukrayna Bürosu ve uluslararası göçle ilgilenen sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçti. Katerina B.'nin İstanbul İl Göç İdaresi'ne başvurusu yapıldı.

Yaşadığı olaylardan dolayı psikolojisi bozulan ve oldukça yıpranan Katerina B. sıcak bir yuvaya kavuşacağı günü iple çekiyor.

Ukrayna'da savaştan kaçtı, Türkiye'de dehşeti yaşadı! Fuhuşa sürüklenen Katerina'nın yardım çığlığı


ŞEHİR ŞEHİR DEHŞETİ YAŞADI

Katerina, yaşadıklarını güçlükle dile getirdi: "Ülkemizde savaş başlayınca ailemiz darmadağın oldu. Babam alkol bağımlısıydı. Annem ise günlük olarak işlerde çalışıyordu. Savaşın acı yüzünü yaşadık. Sosyal medya üzerinden İlyas ile tanıştım beni İstanbul'a davet etti.

Ben de onun yanına gittim. Bahçelievler'de bir hafta kaldım. Sonra beni Özbek kadınla tanıştırdı. O da Rusça biliyordu. Paraya ihtiyacım olduğunu söyleyince beni birilerinin yanına götürdü. Fakat onlar da para vereceklerini söyleyip bana tecavüz ettiler.

Ukrayna'da savaştan kaçtı, Türkiye'de dehşeti yaşadı! Fuhuşa sürüklenen Katerina'nın yardım çığlığı



Sonra beni Ankara'da bir işe gireceğim diye gönderdiler. Orada da 20 gün kapalı odada kaldım. Bir çok insanla birlikte olmam için zorladılar. Uyuşturucuyu bilmezdim bana uyuşturucu kullandırıp fuhuşa sürüklediler. Şimdi tek isteğim para kazanıp pasaportumu çıkarıp ülkeme dönmek.

Sağlığım bozulduğu için tedavi olmak istiyorum. Param yok, kalacak yerim yok. Hiçbir şeyim kalmadı. Annem ben İstanbul'a geldikten sonra Avrupa'ya kaçmış. Ondan da haber alamıyorum. Türkiye Cumhuriyetinden bekliyorum" dedi.

Ukrayna'da savaştan kaçtı, Türkiye'de dehşeti yaşadı! Fuhuşa sürüklenen Katerina'nın yardım çığlığı

YARDIMA İHTİYACI VAR

Katerina B.'ye yardımcı olan ismini saklı tutan avukat, "Kendisini ilk gördüğümde üzerinde yırtık bir tişört, patlamış bir ayakkabı vardı ve bir ağaç dibinde anormal hareketler sergiliyordu. Kadının zor bir durumda olduğunu düşünüp yanına gittim. Kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığımda ise hem dil bariyerine hem de uyuşturucunun vücuduna bıraktığı etkilerden olsa gerek bilinci tam olarak yerinde değildi. Savaşın darbesini yiyen genç kadının tedavi olabilmesi ve kadın sığınma evine yatırılması için hukuki yardıma ihtiyacı var" dedi.

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