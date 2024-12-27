Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü’ye gidiyor!

27 Aralık 2024 21:32 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 21:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, heyetin bu akşam yola çıkarak yarından itibaren çalışmalara başlayacağını duyurdu...

Kazakistan​'da düşen Azerbaycan​ Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiası tartışılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşen AZAL’a ait yolcu uçağının kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye’den 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdiklerini duyurdu.

"RAPORLAMA YAPILACAK"

Bakan Uraloğlu, “Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak.” dedi.

"TÜRKİYE OLARAK HER KOŞULDA AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Bakan Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü’ye seferiyle hareket edeceğini belirterek yarından itibaren çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, 25 Aralık’ta Azerbaycan Hava Yolları’na ait (AZAL) yolcu uçağının düşüşüne ilişkin açıklamasında, “Kalıntılar ve tanık ifadeleri uçağa dışarıdan müdahale olduğunu gösteriyor” dedi.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, 25 Aralık’ta Azerbaycan Hava Yolları’na ait Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağının düşüşüne ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Kazanın hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda komisyon kurulduğunu belirten Bakanı Nebiyev, “Komisyon üyeleri, kazanın ayrıntılarını olay yerinde öğrenmek ve mağdurların durumunu yakından görmek amacıyla Aktau şehrine gönderildi. Olay yerinde incelemelerde bulunarak Azerbaycan ve diğer ülke vatandaşlarıyla görüştüler. Kalıntılar ve tanık ifadeleri uçağa dışarıdan müdahale olduğunu gösteriyor” diye konuştu.