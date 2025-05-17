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 | Yusuf Özgür Bülbül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih'te Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi' programında yaptığı konuşmada, Ankara-İstanbul arasına planlanan süper hızlı tren hattı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasındaki mevcut ulaşım ihtiyacının yeni bir otoyolla karşılanamayacağını belirterek, saatte 350 kilometre hız yapacak bir süper hızlı tren projesi üzerinde çalıştıklarının müjdesini verdi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 20:59

Fatih’te Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi’nde ‘Türkiye Yüzyılı’nda Milli Teknoloji Akademisi’ programı düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Tahsin Başarı katıldı. Bakan Uraloğlu, konuşmasında İstanbul'a yapılan raylı sistem yatırımlarına değinerek, en fazla hizmetin İstanbul'a yapıldığını belirtti ve kente 162 kilometre raylı sistem hattı kazandırdıklarını, 26 kilometrelik hattın yapımının ise sürdüğünü kaydetti. Bu çalışmalar tamamlandığında İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunun 350-400 kilometreye ulaşacağını öngördüğünü aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek

“80 DAKİKAYA İNECEK”

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında hizmet vermesi planlanan süper hızlı tren hattı ile ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol yetmeyecek. Süper hızlı treni projelendiriyoruz. 350 kilometre hız ile saatte gidecek. Ankara-İstanbul arasını sadece 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hızlı tren işletmeciliğinde bir üst seviye olan 350 kilometre hızla gidecek olan projeye de erişmiş olacağız. Yapacağımız tren hattı 2053 hedefidir. Allah ömür verirse sizlerde göreceksiniz, 48 saatte bütün Türkiye’ye dolaşabileceksiniz. En fazla İstanbul’a hizmet ettiğimizi söylemek isterim, İstanbul’a 162 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık. 26 kilometrenin yapımı da devam ediyor. Bunlar bittiğinde İstanbul’daki oran 350-400 kilometreye ulaşacak" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Uraloğlu, konuşmasında sosyal medya kullanımına da değinerek, "Ülke nüfusuna oranla sosyal medya kullanan en yüksek ülkeyiz. Normal sıralamada 5’inci, 6’ıncı sıralamadayız. Bunları belli bir disiplin altına almamız gerekir. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle muhakemeye yeteneği gelişmemiş olan çocuklarımızın bu mecralarda zehirlenmesinin önüne geçme noktasında çalışmamız var. 13 ile 16 yaş arasındaki bir evladımız kullanacaksa ailesinin izni olsun. 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin. Enerjisini doğru yerde harcaması gerekir" diye konuştu.

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