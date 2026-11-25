Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın 2027 yılı bütçesine dair bir sunum gerçekleştir. Sunumunda ulaştırma ve haberleşme alanlarında hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu aynı zamanda devam eden projeler ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin detayları aktardı.

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HABERİN ÖZETİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 bütçesi komisyondan geçti! Toplam bütçe 867,9 milyar liraya ulaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunun ardından Bakanlık ile KGM, SHGM ve BTK'nın 2027 yılı bütçe teklifleri kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KGM, SHGM ve BTK'nın 2027 yılı toplam bütçe teklifi 2026'ya göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar liraya ulaştı. Toplam bütçe teklifinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 281,8 milyar lira, KGM'ye 514,7 milyar lira, BTK'ya 70 milyar lira ve SHGM'ye 1,46 milyar lira ayrılması öngörüldü. Bahsi geçen dört kurumun 2027 yılı için öngörülen toplam yatırım bütçesi 562,4 milyar lira olarak belirlendi. Bakanlığın KİT'ler dâhil tüm bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını kapsayan 2027 yılı yatırım programı teklifi 774,4 milyar lira oldu. Komisyonda kabul edilen bütçeler, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Komisyondaki görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KGM, SHGM ve BTK'nın 2027 yılı bütçe teklifleri kabul edildi.

2027 YILI TOPLAM BÜTÇE TEKLİFİ 867,9 MİLYAR LİRA

2026 yılına göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar liraya ulaşan toplam bütçe teklifinin 281,8 milyar lirasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, 514,7 milyar lirasının Karayolları Genel Müdürlüğüne, 70 milyar lirasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, 1,46 milyar lirasının ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ayrılması öngörülüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçeleri görüşülen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KGM, SHGM ve BTK'nın 2027 yılı için öngörülen yatırım bütçeleri toplamı ise 562,4 milyar lira olarak belirlendi. Bakanlığın Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) dâhil tüm bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını kapsayan 2027 yılı yatırım programı teklifi 774,4 milyar lira oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen bütçeler, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.