Ülkelerin Instagram kullanım süreleri açıklandı! Türkiye 50 ülke arasında kaçıncı sırada?

30 Eylül 2024 16:47 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:59

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'nin Instagram karnesi paylaştı. Gökce'nin paylaştığı verilere göre, Türkiye Instagram kullanımında ilk sırada yer aldı.

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İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya​ hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye​'nin Instagram​ kullanımı ve internet hızına dikkat çekti.

TÜRKİYE INSTAGRAM KULLANIMINDA İLK SIRADA

Sosyal medya kullanımında ilk sıralarda yer alan ülkemizin Instagram kullanımında da ilk sırada yer aldığını açıkladı. Instagram kullanımında 1'inci olan Türkiye, en çok oyun oynayan ülkeler arasında ise 3'üncü sırada yer aldı.

İNTERNET HIZINDA SON SIRALARDAYIZ

Türk kullanıcıların internette günde 7 saat, sosyal medyada ise 2 saat 44 dakika vakit harcadığını söyleyen Gökce 'İnternet hızındaysa sondan 5. sıradayız' diyerek tepkisini dile getirdi.