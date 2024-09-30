Ülkelerin Instagram kullanım süreleri açıklandı! Türkiye 50 ülke arasında kaçıncı sırada?
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'nin Instagram karnesi paylaştı. Gökce'nin paylaştığı verilere göre, Türkiye Instagram kullanımında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'nin Instagram kullanımı ve internet hızına dikkat çekti.
TÜRKİYE INSTAGRAM KULLANIMINDA İLK SIRADA
Sosyal medya kullanımında ilk sıralarda yer alan ülkemizin Instagram kullanımında da ilk sırada yer aldığını açıkladı. Instagram kullanımında 1'inci olan Türkiye, en çok oyun oynayan ülkeler arasında ise 3'üncü sırada yer aldı.
İNTERNET HIZINDA SON SIRALARDAYIZ
Türk kullanıcıların internette günde 7 saat, sosyal medyada ise 2 saat 44 dakika vakit harcadığını söyleyen Gökce 'İnternet hızındaysa sondan 5. sıradayız' diyerek tepkisini dile getirdi.
Vay be bizim ülkemizde insanlar çok aktif galiba, hepimiz Instagramı kullanıyoruz