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04 May 2024 16:23 - Güncelleme : 04 May 2024 16:29

Ülkenin dört bir yanında sağanak etkili oldu! Balıkesir, Bursa, İstanbul, Edirne, Çorum şehirlerini sel vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarılarını artırdı. Balıkesir, Bursa, İstanbul, Edirne, Çorum gibi şehirlerde sel baskınları yaşandı. Ülke hafta sonu eve kapandı.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre: 4 Mayıs akşam saatlerinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerini olumsuz etkileyecek. 
 

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA SAĞANAK ETKİLİ OLDU! 

Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Ülkenin dört bir yanında sağanak etkili oldu! Balıkesir, Bursa, İstanbul, Edirne, Çorum şehirlerini sel vurdu - 1. Resim

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Ülkenin dört bir yanında sağanak etkili oldu! Balıkesir, Bursa, İstanbul, Edirne, Çorum şehirlerini sel vurdu - 2. Resim

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı. İlçe merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı rögarlar taştı, yollarda büyük su birikintileri oluştu.

Ülkenin dört bir yanında sağanak etkili oldu! Balıkesir, Bursa, İstanbul, Edirne, Çorum şehirlerini sel vurdu - 3. Resim

Özellikle Çarşı Mahallesi'ndeki bazı yollar, su altında kaldı. İlçede cumartesi günleri kurulan giyim pazarı da yağıştan etkilendi. Esnaf, yağış aniden bastırınca tezgahlarındaki bazı ürünleri alıp gitti.

Ülkenin dört bir yanında sağanak etkili oldu! Balıkesir, Bursa, İstanbul, Edirne, Çorum şehirlerini sel vurdu - 4. Resim

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.

Ülkenin dört bir yanında sağanak etkili oldu! Balıkesir, Bursa, İstanbul, Edirne, Çorum şehirlerini sel vurdu - 5. Resim

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı. İlçe merkezinde akşam saatlerinde bastıran sağanakla birlikte yer yer dolu da görüldü, şimşekler geceyi aydınlattı. Sağanak nedeniyle su baskınları oldu.

Kaynak: tgrthaber.com
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