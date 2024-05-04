Ülkenin dört bir yanında sağanak etkili oldu! Balıkesir, Bursa, İstanbul, Edirne, Çorum şehirlerini sel vurdu

Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı. İlçe merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı rögarlar taştı, yollarda büyük su birikintileri oluştu.

Özellikle Çarşı Mahallesi'ndeki bazı yollar, su altında kaldı. İlçede cumartesi günleri kurulan giyim pazarı da yağıştan etkilendi. Esnaf, yağış aniden bastırınca tezgahlarındaki bazı ürünleri alıp gitti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı. İlçe merkezinde akşam saatlerinde bastıran sağanakla birlikte yer yer dolu da görüldü, şimşekler geceyi aydınlattı. Sağanak nedeniyle su baskınları oldu.