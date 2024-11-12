Uludağ çöküyor! Zirvede korkutan görüntü

12 Kasım 2024 11:44 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:04

Türkiye kış turizminin önemli noktalarından biri olan Uludağ'da kaydedilen görüntüler tedirgin etti. Zirvenin her geçen gün biraz daha eridiği gözlemlenirken, uzmanlar yıllar içerisinde Uludağ'ın şimdiki görüntüsüne nazaran daha alçak bir dağ olacağını belirtti.

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Türkiye'nin en büyük doğa sporları ve kış turizmi merkezi olan Uludağ, yaz kış zirvesinde yer alan buzullarla görenleri adeta mest ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan 2514 metre yükseklikteki Uludağ'da kaydedilen görüntüler ise korkuttu. Bursalı dağcının saatlerce süren zirve yürüyüşünde dron ile yaptığı çekimde dağın oldukça eridiği görüldü.

ULUDAĞ HER GEÇEN GÜN ERİYOR

Bölgenin en yüksek tepesi olan 2,543 metre yüksekliğe sahip Kara tepe diğer adlarıyla Uludağ tepe yada Zirve tepedeki sırt hattında kuzeyden batıya doğru sürekli bir aşınma yaşanıyor.

Uzmanlar aşınma sebebiyle yıllar içerisinde Uludağ'ın zirvesinin daha alçak bir hale dönüşeceğini belirtirken, Bursalı dağcı İsmet Şentürk'ün bölgeye yaptığı son yürüyüşünde drone ile kaydettiği görüntüler, zirvedeki aşınmanın boyutunu gözler önüne serdi. Saatler boyu süren yürüyüşünde kendisine bir tek takip modundaki dronun eşlik ettiği usta dağcı, zirvede yürümek sanki başka bir gezegende, ayda yürümek gibi bir şey kendinizi bulutların üzerinde görmek bambaşka bir duygu dedi.

AŞINMA NET OLARAK GÖZÜKÜYOR

Uludağ'ın zirvesindeki sırt hattının kuzeyden batıya doğru yağmur, fırtına, kar ve çığ gibi doğa olayları sonrasında sürekli aşındığını ve bu aşınmanın drone görüntülerinde de çok net bir şekilde görüldüğünü aktaran Şentürk, "Bu aşınma ve çöküntü sonrası 4 ayrı sirk bölgesi oluştu. Aşınma sürekli devam etmekte. Uzun yıllar sonra bu sırt hattı tamamen aşınıp Uludağ daha alçak bir dağ haline dönüşecek. Meydana gelen bu oluşumlar bize bu sonucu gösteriyor" dedi.

Drone eşliğinde yaptığı ve saatlerce süren zirve yürüyüşü hakkında da bilgi veren Şentürk, "Uludağ'ın o muhteşem sırt hattında yürümek, o sağlı sollu boşluğu düşündüğünüzde hiçte kolay değil. Sanki başka bir gezegende, ayda yürüyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Bu güzellikleri ancak doğa sporu ile uğraşan insanlar yaşama şansına sahip. Uludağ'ın bu bölgelerini tüm dağcılara tavsiye ediyoruz" diye konuştu.