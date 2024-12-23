Uludağ'da tuvalet ücretini görenler hayrete düştü! Sosyal medyada tepki yağdı

23 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:04

Türkiye'nin yerli ve yabancı turistlerin kış turizmi için tercih ettiği merkezlerin başında gelen Uludağ'da tuvalet ücretini görenler şaşkına döndü. Uludağ'da bir otelde WC ücretinin 40 TL olması tepki çekti

Günlük fiyatı 5 bin TL! Uludağ'da otelleri pahalı bulanlar buraya akın etti: 'Ucuz ve sakin'

Günlük fiyatı 5 bin TL! Uludağ'da otelleri pahalı bulanlar buraya akın etti: 'Ucuz ve sakin'

Türkiye'de kış ve kayak turizmlerinin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon 30 santimetreye ulaşan kar yağışıyla birlikte açıldı. Birçok otel dolup taşarken bölgedeki ücretler de sık sık gündeme geliyor. Yeni sezonun açılmasıyla kayak ücretleri de belli oldu. Kıyafet ve kayak takımı kiralayan tatilci 2 bin 300 lira ödeyecek. 1 saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin lira olarak güncellendi.

TUVALET ÜCRETİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Fiyatların oldukça yüksek bulunması nedeniyle vatandaşlar tarafından eleştirilirken Uludağ'dan gelen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Uludağ’daki bir işletmenin tuvalet ücretinin 40 TL olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Durum karşısında şoke olan vatandaşlar o anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.