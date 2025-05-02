Uludere'den acı haber! Kalp krizi geçiren piyade uzman çavuş hayatını kaybetti

Şırnak Uludere’de bir Mehmetçiğimizden acı haber geldi. Besta Motorlu Piyade Tabur Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman (45) garnizonda istirahat ederken aniden kalp spazmı yaşadı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Silah arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine bilgi verildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaduman, ambulans ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Karaduman hayatını kaybetti.



