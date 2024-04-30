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30 Nisan 2024 00:32 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:33

Ulukışla - Pozantı yolunda zincirleme kaza: 2 ölü

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza saat 21.30 sıralarında Ulukışla - Pozantı Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Ulukışla istikametinden Aksaray istikametine seyreden D. K. idaresindeki 06 DAB 053 plakalı kamyon ile Aksaray istikametinden Ulukışla istikametine seyreden Z.Y. idaresindeki 31 VS 634 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı.

Ulukışla - Pozantı yolunda zincirleme kaza: 2 ölü - 1. Resim

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyon sürücüsü D.K. ile çekici sürücü Z.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ulukışla - Pozantı yolunda zincirleme kaza: 2 ölü - 2. Resim

Kazaya karışan diğer iki araçtan 51 ABD 073 plakalı otomobilin sürücüsü ile 31 V 4420 plakalı çekici sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Ulukışla - Pozantı yolunda zincirleme kaza: 2 ölü - 3. Resim

Kazanın ardından Ulukışla - Pozantı Devlet Karayolu bir süre trafiğe kapanırken Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar ile birlikte olay yerine giden Niğde Valisi Cahit Çelik kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Vali Çelik olay yerinde yaptığı açıklamada hayatını kaybeden sürücülere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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