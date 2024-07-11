Uluslararası tarihi eser kaçakçılarına darbe! Bakan duyurdu: 47 kişi yakalandı

11 Temmuz 2024 07:49 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 08:03

Güvenlik güçleri 24 ilde düğmeye bastı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonlarında; kaçak kazılarla elde edilen ülkemize ait tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine satarak "Uluslararası tarihi eser kaçakçılığı" yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Tarihi Eser Kaçakçılığı ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarına yönelik İzmir merkezli Ankara, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Karaman, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Aydın olmak üzere 24 ilde düzenlenen operasyonlarda;

72 MİLYON TL'LİK PARA TRANSFERİ

Ülkemize ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip, yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin:

Banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD’de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki “Pazarlamacı” olarak tabir edilen şahsa ve aile bireylerine günümüz kuru ile yaklaşık 72 milyon TL döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şahıslar arasında paylaştırıldığı tespit edildi.

Ayrıca 2020 yılında Hırvatistan’da ele geçirilen ve ülkemize iade edilen 1057 adet ülkemiz kökenli tarihi eserin de örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: