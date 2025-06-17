Ümit Özdağ'ın namaz kılmasına izin verilmedi mi? Açıklama geldi

"Halkı kin ve nefrete tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün tahliye edildi.

Özdağ'ın İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı "Namaz kılmama jandarma izin vermedi." yönündeki açıklamasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

"JANDARMANIN MÜDAHALESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

DMM açıklamasında Özdağ ve beraberindekilerin, ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra jandarma personeline konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunmadığı, namaz kılmak istediklerine dair bir bildirim yapılmadığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Jandarmanın görev ve sorumluluğunun cezaevi sınırları dahilindedir. Namaz kılınmak istendiği öne sürülen alan ise cezaevi dışındaki bir camidir. Dolayısıyla jandarmanın bu alana müdahale etmesi veya izin vermesi gibi bir durum da hukuki çerçevede mümkün değildir. Ayrıca, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek herhangi bir durum ya da güvenlik önlemi talebi de taraflarca iletilmemiştir. Sonuç olarak, ortaya atılan bu iddia kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyondur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1935034910110011809

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ, tahliye edildikten sonra "Ben buradan çıkar çıkmaz yapmayı planladığım şey şuradaki camide şükür namazı kılmaktı. Fakat jandarma izin vermemiş. Özdağ oraya giderse herkes peşinden gider camide kalabalık olur diye. Kalabalığın bir sıkıntısı yok aslında neden itiraz ettiler anlamadım." ifadelerini kullanmıştı.