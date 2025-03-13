Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır davasında hakim karşısında! İfadeler dehşete düşürdü: Hem dövüp hem parasını alıyordu

Ankara'da 2020 yılında şüpheli bir biçimde yaşamını yitiren Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili davanın sanığı Ümitcan Uygun, 5 yıl aradan sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. ''İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme'' ve ''eziyet etme" suçlarından yargılanan ve uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan Ümitcan Uygun, mahkemedeki ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sema Esen ile karı koca ilişkisi yaşadıklarını söyleyen Uygun, fiziksel şiddet uygulamadığını savunarak suçlamaları reddetti. Acılı anne Hatun Esen ise kızının vücudunun her yerinin mosmor olduğunu ifade etti. Tanıkların ifadeleri de dehşete düşürdü.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un, "intihara teşvik etmek" "intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından 18 yıla kadar yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka dosyadan hükümlü ve tutuklu Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve maktul Sema Esen'in ailesi katıldı. Mahkeme başkanı yargılamanın başladığını belirterek sanık Uygun'a söz verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayın yaşandığı gün maktul Esen'le tartıştıklarını söyleyen Ümitcan Uygun, "Asker gecesine gidecektim, orada erkekler olduğu için Sema'yı götürmek istemedim. Tartışmanın büyümemesi için telefonumu uçak moduna aldım, suçlamaları kabul etmiyorum. Dosyada bir video var, bu video olay gecesinden daha önceye aittir.

"KARI KOCA İLİŞKİSİ YAŞIYORDUK"

Sema'yla karı koca ilişkisi yaşıyorduk. Sema'nın zaten gece kulübünde çalıştığını tüm ailem öğrendi. Ben aileme rest çekerek Sema'yla yaşamaya başladım. Ancak sonrasında olmayacağını anlayınca ayrılma kararı aldım" dedi.

"FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMADIM"

Sema'ya karşı herhangi bir şiddet uygulamadığını iddia eden Ümitcan Uygun, "Bir kere videodaki olay yaşandı, sözlü tartışmalar olmuştur ancak fiziksel bir şiddet uygulamadım. Sema'nın vücudundaki morluklarla bir alakam yoktur. Beraatımı talep ediyorum" beyanına yer verdi.

ACILI ANNE: YAVRUMUN HER YERİ MOSMORDU

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan maktul Sema Esen'in annesi Hatun Esen ise kızını elleriyle yıkadığını söyleyerek, "Yavrumun her yeri mosmordu, yavrum toprakta çürüyor. O da hapiste çürüsün. Ben sonuna kadar davaya katılmak istiyorum" ifadelerinde bulundu.

MAHKEME BAŞKANINDAN BABA ESEN'E TEPKİ

Sanık beyanının ardından söz alan Sema Esen'in babası Mehmet Esen, "Çocuğum ölürken çok mu eziyet çekti? Bunu merak ediyorum. Bizi tehdit ediyor. Korkmuyoruz. Allah benim canımı alana kadar, sonuna kadar şikayetçiyim." diye konuştu.

"İzin verirseniz kızımın bir parçasını getirdim." diyerek cebinden beyaz beze sarılı bir şey çıkaran Mehmet Esen'i, mahkeme heyeti başkanı, "Burası televizyon programı değil, mahkeme salonu. Koy onu cebine." diyerek uyardı.

"ÖLDÜRÜYORLAR BENİ"

Müşteki beyanlarının ardından tanık dinleneceğini söyleyen mahkeme başkanı, olayın gerçekleştiği binadaki komşuları, L.K.'ye söz verdi.

Tanık L.K., bir zamanlar komşu olduklarını ifade ederek, "Onlar binaya taşındıktan sonra dövme ve bağırma sesleri duymaya başladım. ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana' diye bağırıyordu. Aleyna bana, ‘Bana eziyet ediyor, ne yapayım?' dedi. ‘Gitmen lazım' dedim. Çok sesleri geliyordu, uyarıyordum. Bana Aleyna, ‘Merdivenden inme, seni iter' diye ikaz ediyordu. Sonra da o evden taşındım" dedi.

"HEM DÖVÜP HEM PARA DOLU ZARF ALIYORDU"

Dinlenen diğer tanık M.G. ise, geçmişte Sema'yla aynı yerde çalıştıklarını söyleyerek, "Ümit'in mekana gelerek başka kızlarla oturup Sema'ya ‘Sen ödeyeceksin' dediğini biliyorum. İş çıkışında Ümit'in Sema'nın elinden para zarfını aldığını görüyordum, dövdüğünü görüyordum. Sema'nın kollarında ve bacaklarında morluklar olduğunu gördüm" beyanında bulundu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Sema Esen'in hayatını kaybettiği dairede tekrardan keşif yapılmasının reddine karar verdi. Müşteki avukatlarının yeni tanık dinlenmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ümit Uygun'un 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyasını dava dosyasına eklenmesini istedi. Ayrıca olayın yaşandığı mesken yakınında bulunan binaların kamera kayıt görüntülerinin dava dosyasına kazandırılmasını reddeden mahkeme bir sonraki duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.