Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni gelişme! Keşif talebi reddedildi

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Olay yerine ilişkin keşif talebi tekrar yeniden reddedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni gelişme! Keşif talebi reddedildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 11:41

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka bir dosyadan hükümlü ve tutuklu bulunan Ümitcan Uygun, taraf avukatları ve kamuoyunda Aleyna Çakır adıyla bilinen maktul Sema Esen’in ailesi katıldı.

Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni gelişme! Keşif talebi reddedildi

"MEDYANIN ÜZERİMİZE BASKISI ÇOK AĞIR OLDU"

Mahkeme başkanı, bu celsede tanık ifadeleriyle yargılamaya devam edileceğini belirterek Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun’a söz verdi. Erol Uygun ifadesinde şunları söyledi:
“Ümit ile Sema arkadaştı. Sema'nın yaptığı iş nedeniyle onu istemiyorduk. Ümit bizden uzaklaştı ve onu tercih etti. Bir süre sonra ‘Sema’yı artık istemiyorum, ayrılacağım’ dedi. Ardından annemle arayı düzeltti. Daha sonra da annemin evine gitti. Sabah olaydan haberimiz oldu, ardından cezaevine gittik. Cenazeyle kendi yakınımız gibi ilgilendik ama medyanın üzerimize baskısı çok ağır oldu.”

Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni gelişme! Keşif talebi reddedildi

DURUŞMA 26 EYLÜL'E ERTELENDİ

Sema Esen’in ailesinin avukatı ise, tanık ifadeleri arasındaki çelişkileri gerekçe göstererek olay yerinde keşif yapılması talebini yineledi. Tanık ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, keşif talebini reddetti ve duruşmayı 26 Eylül tarihine erteledi.

Sıkça Sorulan Sorular

ÜMİTCAN UYGUN NE YAPTI?
2020 yılında Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple asılı ölü bulundu. Olayın ardından Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun gözaltına alınmış, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'nun raporundan gelen sonuçlarda Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulunduğu ve bu bulgular üzerine Uygun'dan DNA örneği alınmasına karar verilmiştir. Olayın üzerinden yaklaşık beş yıl geçtikten sonra, 2025 yılında Ümitcan Uygun ilk kez mahkemeye çıkarılmıştır. Hazırlanan iddianamede, Uygun'un "intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme" ile "eziyet etme" suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası istenmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da vahşet! Ölen bebeğin cesedini poşete koyup, 10 gün birlikte yaşadılar
Sivrisinek ısırığı hayatını kabusa çevirdi! Küçük çocuk ne yürüyebiliyor ne de yemek yiyebiliyor
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.