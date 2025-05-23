Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni gelişme! Keşif talebi reddedildi

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Olay yerine ilişkin keşif talebi tekrar yeniden reddedildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka bir dosyadan hükümlü ve tutuklu bulunan Ümitcan Uygun, taraf avukatları ve kamuoyunda Aleyna Çakır adıyla bilinen maktul Sema Esen’in ailesi katıldı.

"MEDYANIN ÜZERİMİZE BASKISI ÇOK AĞIR OLDU"

Mahkeme başkanı, bu celsede tanık ifadeleriyle yargılamaya devam edileceğini belirterek Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun’a söz verdi. Erol Uygun ifadesinde şunları söyledi:

“Ümit ile Sema arkadaştı. Sema'nın yaptığı iş nedeniyle onu istemiyorduk. Ümit bizden uzaklaştı ve onu tercih etti. Bir süre sonra ‘Sema’yı artık istemiyorum, ayrılacağım’ dedi. Ardından annemle arayı düzeltti. Daha sonra da annemin evine gitti. Sabah olaydan haberimiz oldu, ardından cezaevine gittik. Cenazeyle kendi yakınımız gibi ilgilendik ama medyanın üzerimize baskısı çok ağır oldu.”

DURUŞMA 26 EYLÜL'E ERTELENDİ

Sema Esen’in ailesinin avukatı ise, tanık ifadeleri arasındaki çelişkileri gerekçe göstererek olay yerinde keşif yapılması talebini yineledi. Tanık ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, keşif talebini reddetti ve duruşmayı 26 Eylül tarihine erteledi.