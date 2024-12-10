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Ümraniye'de AVM yangını! Çatı alevler içinde kaldı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Aralık 2024 07:02 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 07:04
Ümraniye&#039;de AVM yangını! Çatı alevler içinde kaldı

İstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

İstanbul​'un en kalabalık ilçelerinden Ümraniye​'de Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) çatı katında çıkan yangın​ paniğe neden oldu.

ÇATIDAKİ HAVALANDIRMALAR TUTUŞTU

Gelen bilgilere göre AVM'nin çatısında bulunan havalandırma motorları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Önlem amaçlı olarak da UMKE ekipleri de olay yerine davet edildi.

Ümraniye'de AVM yangını! Çatı alevler içinde kaldı - 1. Resim

GİRİŞLER KAPATILDI

Yangına dışarıdan merdivenli araçla müdahale eden itfaiye, alevleri hummalı bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı.  Yangın esnasında alışveriş merkezinin otoparkına girişler de kapatılırken olayda önemli maddi hasar oluştuğu bildirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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