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Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın apartmanın çatısına sıçradı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 17:37 - Güncelleme : 18 May 2024 17:39

Ümraniye'de bir gecekonduda çıkan yangın başka bir apartmanın çatısına sirayet etmesi nedeniyle alev alev yandı.

Ümraniye'de saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre tüm evi sardı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki üç katlı apartmanın çatısına sirayet etti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın apartmanın çatısına sıçradı - 1. Resim

Olayda evlerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri gecekonduyu ve 3 katlı binada yaşayan vatandaşları tahliye ederek, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın apartmanın çatısına sıçradı - 2. Resim

"ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"

Olayla ilgili konuşan Necmettin Sargınç, "Birden ev alev aldı. Neden olduğunu bilmiyorum. Alevler bizim binaya sıçradı. Üst kat alev altında kaldı. Ölen veya yaralanan yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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