Ümraniye'de korkutan kaza! Lüks araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başlayınca önündeki araca çarptı

15 Ağustos 2024 07:17 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 07:32

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen kazada yürekler ağza geldi.

TEM Otoyolu, Çamlıca Bağlantı Yolu'nda sabaha karşı 04.30 sıralarında yaşanan olayda, değeri yaklaşık 15 milyon lira olan lüks otomobilden seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı.

ÖNÜNÜ GÖRMEKTE ZORLANINCA TİCARİ TAKSİYE ÇARPTI

Araçtan çıkan duman nedeniyle önünü görmekte zorlanan Hakan ismindeki sürücü, Mustafa Koşan kontrolündeki ticari taksiye çarptı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, lüks aracın içindeki bir yolcu elinden yaralandı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ayakta tedavi etti. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.