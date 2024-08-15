Ümraniye'de korkutan kaza! Lüks araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başlayınca önündeki araca çarptı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ağustos 2024 07:17 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 07:32
Ümraniye'de sabaha karşı yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Değeri yaklaşık 15 milyon lira olan lüks otomobilden seyir halinde bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Önünü görmekte zorlanan sürücü, ticari taksiye çarptı. Korkutan kaza sonrası bir kişi yaralandı.
İstanbul Ümraniye'de meydana gelen kazada yürekler ağza geldi.
TEM Otoyolu, Çamlıca Bağlantı Yolu'nda sabaha karşı 04.30 sıralarında yaşanan olayda, değeri yaklaşık 15 milyon lira olan lüks otomobilden seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı.
ÖNÜNÜ GÖRMEKTE ZORLANINCA TİCARİ TAKSİYE ÇARPTI
Araçtan çıkan duman nedeniyle önünü görmekte zorlanan Hakan ismindeki sürücü, Mustafa Koşan kontrolündeki ticari taksiye çarptı.
Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, lüks aracın içindeki bir yolcu elinden yaralandı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ayakta tedavi etti. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı