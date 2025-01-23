Ümraniye'de sıcak saatler: Akaryakıt istasyonunda yangın!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ocak 2025 06:09 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 06:16

Ümraniye'de bir akaryakıt istasyonunun market kısmında yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken can kaybı olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde saat 03.30'da İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yangın meydana geldi. İstasyonun market kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve marketin ikinci katına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. İlgili Haberler Kaza üstüne kaza... Yaralılara müdahale eden 2 sağlıkçıya araç çarptı: 10 yaralı Yanan otel için ön hasar tespit raporu tamamlandı: Ya yıkılacak ya da...