Ümraniye'de skandal olay! İBB çalışanları yol kesti, sürücüyü darp etti

10 Ağustos 2024 09:09 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:10

İstanbul Ümraniye'de 31 Temmuz'da yaşanan olayda; gece geç saatlerde ablasını çalıştığı hastaneden alan 20 yaşındaki Ö.D.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait resmi plakalı bir araç tarafından önü kesildi.

ABLASININ YANINDA DARP ETTİLER

Araçtan inen 4 kişiden ikisi, Ö.D.'yi ablasının yanında darp etti. Zorla araçtan indirilen Ö.D., durumu yanlış anladıklarını ve yolda tartıştıkları kişinin kendisi olmadığını açıklamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle belediye çalışanları olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Ö.D., trafikte kendisini darp edenler ile daha önce hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade etti. Ö.D. hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.