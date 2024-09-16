Umuda yolculuğu farklı bir boyuta taşıdı! Yunanistan'a doğru yüzerken yakalandı

16 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:41

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir düzensiz göçmen, Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalıştı. Düzensiz göçmeni tespit eden güvenlik güçler, şahsı yakalayıp karaya çıkardı.

Almanya göçmenlere yeşil ışık yaktı! Türkler için şartlar belli, bazı ülkeler ise liste dışı

Almanya göçmenlere yeşil ışık yaktı! Türkler için şartlar belli, bazı ülkeler ise liste dışı

Ülkelerinden ayrılıp yeni bir hayat için yola çıkan göçmenler, hayatlarını büyük riske sokuyor. Küçücük teknelerle önce Yunanistan​'a sonra da Avrupa​'ya geçmeye çalışan göçmenlerin tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getiriyor.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre; Aydın’ın Kuşadası​ ilçesi açıklarında görevli yapan Sahil Güvenlik​ Botu (TCSG-909) denizin ortasında bir kişi tespit etti.

YAKALANIP KARAYA ÇIKARILDI

O kişinin düzensiz bir göçen olduğunu belirleyen ekipler şahsı Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.