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Umuda yolculuğu farklı bir boyuta taşıdı! Yunanistan'a doğru yüzerken yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:41
Umuda yolculuğu farklı bir boyuta taşıdı! Yunanistan&#039;a doğru yüzerken yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir düzensiz göçmen, Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalıştı. Düzensiz göçmeni tespit eden güvenlik güçler, şahsı yakalayıp karaya çıkardı.

Ülkelerinden ayrılıp yeni bir hayat için yola çıkan göçmenler, hayatlarını büyük riske sokuyor. Küçücük teknelerle önce Yunanistan​'a sonra da Avrupa​'ya geçmeye çalışan göçmenlerin tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getiriyor.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre; Aydın’ın Kuşadası​ ilçesi açıklarında görevli yapan Sahil Güvenlik​ Botu (TCSG-909) denizin ortasında bir kişi tespit etti.

YAKALANIP KARAYA ÇIKARILDI

O kişinin düzensiz bir göçen olduğunu belirleyen ekipler şahsı Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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