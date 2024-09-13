Umumi tuvalette bağırsak temizliği! Mide bulan görüntüler için harekete geçildi

13 Eylül 2024 09:54 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:26

Adana’da umumi tuvalette bağırsak temizliği sosyal medyada büyük tepki çekti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından bağırsak temizliği yapan kişiye 29 bin 234 TL para cezası uygulandı.

Adana'da umumi tuvalette yapılan bağırsak temizliği mide bulandırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılınca mide bulandıran temizlik gündeme oturdu.

MİDE BULANDIRAN TEMİZLİĞE CEZA YAĞDI

Halk sağlığını hiçe sayan 2 kişi cezasız kalmadı. Görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, şahısları tespit ederek 29 bin 234 TL para cezası uyguladı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.