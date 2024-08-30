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Umursamadan ters yola girdi, kafa kafaya çarpışma anı kamerada!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 03:35 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 03:41

Eskişehir'de meydana kalan kazaya bir aracın ters yöne girmesi sebep oldu. Ölü ve yaralıların olduğu çarpışmadan feci görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesinin 71 Evler Mahallesi Candanel Sokağı mevkisinde 64 yaşındaki O.D, kullandığı araçla ters yönden giderek M.R.O'nun kullandığı araca çarptı. Araç içerisindeki bir kişi öldü diğerleri yaralandı. Kaza anı kaydedildi.

Her iki otomobilin sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Kale (89), M.E.O (8), M.F.O.(8) ve F.K. (84) yaralandı. Kale'den acı haber geldi.

Umursamadan ters yola girdi, kafa kafaya çarpışma anı kamerada! - 1. Resim

Kazada yaralı 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Kale'nin bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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