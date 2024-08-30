Umursamadan ters yola girdi, kafa kafaya çarpışma anı kamerada!

30 Ağustos 2024 03:35 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 03:41

Bayrampaşa’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var!

Bayrampaşa’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var!

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Odunpazarı ilçesinin 71 Evler Mahallesi Candanel Sokağı mevkisinde 64 yaşındaki O.D, kullandığı araçla ters yönden giderek M.R.O'nun kullandığı araca çarptı. Araç içerisindeki bir kişi öldü diğerleri yaralandı. Kaza anı kaydedildi.

Her iki otomobilin sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Kale (89), M.E.O (8), M.F.O.(8) ve F.K. (84) yaralandı. Kale'den acı haber geldi.

Kazada yaralı 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Kale'nin bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.