Üniversiteli Eren trafik tartışmasında vahşice öldürülmüştü! Cinayet sonrası katilin planı ortaya çıktı

17 Aralık 2024 12:23 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 13:41

Konya'da harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversite öğrencisi Eren Peker trafikte tartıştığı kişiler tarafından korkunç bir saldırıya uğramış ve birçok bıçak darbesi alarak hayatını kaybetmişti. Vahşetin ardından ortadan kaybolan şüpheliler çok geçmeden yakayı ele verdi. Katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu'nun cinayetin ardından yurtdışına kaçabilmek için plan yaptığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Konya​'da meydana gelen korkunç olayda üniversite öğrencisi 19 yaşındaki İbrahim Eren Peker bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç yeni bir detay ortaya çıktı. Üniversiteli genci öldüren 27 yaşındaki Muzaffer Tekelioğlu'nun yurt dışına kaçmak için plan yaptığı ancak kaçamadan polise kıskıvrak yakalandığı belirtildi.

BUÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Eren Peker, okul harçlığını çıkarmak için hafta sonları ticari takside çalışıyordu. Peker, yolda seyir halindeyken trafikte tartışma yaşadığı aracın sürücüsü Muzaffer Tekelioğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu ile onun kaçmasına yardım ettiği belirtilen sevgilisi Dilek K. ile Muammer B. ve Mikail K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAKALANMASAYDI YURT DIŞINA KAÇACAKTI

Üniversiteli İbrahim Eren Peker'i bıçaklayarak öldüren katil Muzaffer Tekelioğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katil Tekelioğlu'nun yurtdışına kaçmak için plan yaptığı ancak polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTELİ GENCİN AİLESİNDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli İbrahim Eren Peker'in dayısı Eren'in çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu, hem çalışıp hem okuduğunu belirterek "Eren, Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi. Boş zamanlarında taksiye çıkıyordu. Hayalleri vardı. Bu sene okulu bitirip yurt dışına gitmeyi düşünüyordu. Duraktakileri dinlendirmek için boş zamanında gitmiş. Çocuklarımız kolay yetişmiyor. Bu çocuklar vatanı kurtaracaklar. Gönderiyoruz ama maalesef cenaze aracıyla geri geliyor. Bu çok acı bir şey. Bu çocuk babasız büyüdü. Gerçekten çalışmaya meraklıydı. Önümüzdeki hafta pasaport başvurusunda bulunacaktık. Çocuk dil öğreniyordu, tasarım öğreniyordu. 6 aydır boş zamanlarında taksiye çıkıyordu. Pırıl pırıl gelecek vaat eden bir çocuk. Çocuğumuzu hunharca saldırıyla toprağa gömdük" dedi.