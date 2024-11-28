Üniversiteli genç kıza dehşeti yaşatmıştı! İfadesi 'pes' dedirtti!

28 Kasım 2024 08:08 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 08:28

Konya'da, kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi S.A.'yı sabaha kadar döverek işkence yapan H.S. gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Saplantılı sevgilinin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde genç kızın sinir krizi geçirip, kendi kendini yaraladığını söylemesi şoke etti. İşte tüm detaylar...

Konya​'da meydana gelen korkunç olayda 24 yaşındaki H.S kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 19 yaşındaki S.A'ya dehşeti yaşattı. Kaldığı yurttan genç kızı alan H.S sevgilisini sabaha kadar dövdü ve tekrar yurdun önüne bırakıp kaçtı. Genç kızın darp raporu alıp parçalanmış kanlı kıyafetleri ve H.S'nin olay sonrası kendisine attığı mesajları da delil olarak göstererek sevgilisinden şikayetçi olmasının ardından H.S gözaltına alındı.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin S. genç kızın gittikleri gece kulübünde sinir krizi geçirip, kendi kendini yaraladığını ileri sürdü. S.A'ya attığı 'pişmanım' mesajını ise "Onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım' diye savundu.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VAR AMA SERBEST

Sulh Ceza Hakimliğinin Hüseyin S'yi serbest bırakma gerekçesi de şaşırttı. Gerekçede "Hüseyin S'nin üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunun vasıf ve mahiyeti, soruşturma dosyası içerisinde bulunan savunması, S.A'nın beyanı ve tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut delilerin bulunduğu, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunması, isnat edilen suçun kanunda gösterilen ceza miktarı ve Cumhuriyet Savcısının talebi göz önüne, alınarak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

GENÇ KIZ YAŞADIĞI DEHŞETİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Yaşadıklarını anlatan S.A., "Eski erkek arkadaşım benimle tekrar barışmak istediğini ve tekrar bir şeyleri yoluna koyabileceğimizi söyledi. Özür dilemek için beni yurtta iken aşağıya çağırdı. Tamam diyerek indim. Yolda giderken bana ‘Bugün sana da çok güzel bir sürprizim var, öğretmenler günü hediyem var sana. Bugün seni döve döve öldüreceğim' dedi. Böyle bir şey yapacaksan beni arabadan indir dedim ve ‘şaka yaptım ben sana öyle bir şey yapar mıyım' diye cevap verdi. Sonra kafeye gittik oradan da eğlence merkezine gittik. Hiçbir problem yoktu, gayet her şey barışmaya yönelik şeyler idi. Sonrasında eğlence merkezinden çıktık, araçta B.T. ile H.S. bir konu hakkında tartışıyorlardı. Sonrasında ben de olaya dahil oldum, tepki gösterdim. H.S., direkt beni dövmeye başladı, sonra araçtan indirmeye çalıştı. B.T. ile birlikte indik. Sonra beni yolun ortasında tekrar dövmeye başladı. Kafamı kaldırım taşına çarptı. Çarptıktan sonra bayılmıştım uyandığımda arabanın içinde ön koltuktaydım ve üzerimde sadece iç çamaşırım vardı. Ceket verin, üstüme bir şeyler giymem lazım dedim vermediler. ‘Ceket mi istiyorsun' deyip tekrar dövdüler. Arabanın camına vurmaya, bağırmaya çalıştım. B.T.'den yardım istedim. Hiçbir şekilde yardım gelmedi, aksine yardım etmek yerine tuttu.

Sonrasında kafenin orada tekrar dövmeye başladılar. B.T. inerken ‘inme' dedim ona yardım istedim hiçbir şekilde yardım etmedi. ‘Ben bunlara şahit olmak istemiyorum' dedi. Tekrar yardım istedim, yardım istediğim için tekrar dövdü. Sonrasında bir arkadaşı var onu aradı ve ‘15 dakikaya kadar mezar hazırlar mısın' demesiyle zaten bende bütün ipler koptu, tepki veremedim. Artık öleceğime inanmıştım, hiçbir şekilde beni kurtarmayacak dedim. Arabadan inmeye, direksiyonu falan kırmaya çalışıyordum ama beni bayılttı döverek. En son uyandığımda evin içerisindeydim. Kapıyı açmaya çalıştım, balkonu, hepsini kilitlemişti. Telefonumu, cüzdanımı aldılar, hiçbir şekilde vermediler. Hüseyin'e defalarca beni bırakması gerektiğini söyledim. Hiçbir şekilde bırakmadı. Beni tekrar dövmeye başladı sonra uyumak istediğini söyledi. 4-5 saat sonra seni geri bırakırım dedi. Sonra ben kendisini uyandırdım, iyi değilim dedim. Her yerim çok acıyor dedim. O şekilde beni yurda doğru götürdü. Yolda da beni şikayet etmeye kalkma, benim arkam çok kuvvetli, benim amcamın oğulları, babam falan savcı dedi. Arabanın torpidosunda 35 bin lira falan vardı, onu çaldı derim suçlarım, gasptan içeriye girersin gibi suçlamalarda bulundu. Serbest kaldı, adalet istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum” dedi.