Üniversiteli gençleri hedef alıyorlar! Yüksek maaşlı iş ilanlarına dikkat!

27 Eylül 2024 07:56 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 08:43

Dolandırıcıların hedefinde bu kez üniversiteli gençler var. Sahtekarlar, üniversitelerin açılmasına az bir süre kala öğrencileri iş arama platformlarında sahte iş ilanları ve burs vaatleriyle kandırıp kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar. Öğrencinin bilgileriyle de banka hesabı açıp kara para aklama, sahte belgeler oluşturma gibi bir çok suç için kullanıyorlar.

Siber dolandırıcılar üniversitelerin açılmasına az bir süre kala gözlerini öğrencilere çevirdi. Dolandırıcılar üniversite öğrencilerini iş başvuruları, burs imkanları ve evden çalışmaya uygun yüksek maaşlı ilanlar vererek tuzağa çekiyor. Tuzağa düşürdükleri gençlerin ise kimlik bilgilerine ele geçirerek onların adına banka hesapları açabiliyor, kimliklerini sahte belgeler oluşturmak için kullanabiliyorlar.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; uzmanlar üniversite öğrencilerini sosyal medya konusunda uyararak dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri için dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı..

BU DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE DİKKAT!

BURS DOLANDIRICILIĞI: Dolandırıcılar, çeşitli şekillerde burs vaadi vererek maddi yardım arayan öğrencileri tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Aracı kurum olduklarını söyleyerek belli bir ücret talep edebildikleri gibi kimlik hırsızlığı için de elde ettikleri verileri bir çok suçta kullanıyor.

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞI: Sosyal medya çoğu genç için dijital oyun alanı olduğundan, dolandırıcıların en çok tuzaklarına düşürdükleri yer olarak biliniyor. Dolandırıcılar yarışmalara veya çekilişlere katılma teklifleri içeren mesajlar aracılığıyla doğrudan iletişime geçebilirler ancak yine de paylaşılan bağlantı, gençleri cihazlarını zararlı yazılımlarla istila edecek veya hassas bilgilerini onlardan almaya çalışacak hileli bir web sitesine yönlendirebilir.

İNDİRİMLİ LÜKS ÜRÜNLER: İnternette artan bir başka yöntem ise sosyal medyada yayımlanan sahte reklamlarla, düşük fiyatla lüks ürün satışı tekliflerine yönlendiren içerikler karşımıza çıkıyor. Dolandırıcılar, tekliflerini gençlere cazip hale getirmek için pahalı olan markalardan kıyafetler, onlara hitap edecek markalar ve ürünler sunmaya çalışıyor. Bu hile, bu ürünlerin geniş bir yelpazesini sunan sahte bir e-ticaret sitesi oluşturmaktan ibarettir ancak satın alma işleminden sonra, size ya bir sahte ürün gönderirler ya da hiçbir şey göndermezler. En kötü senaryoda, kredi kartı bilgilerinizi paylaştıysanız siber suçlular bu bilgileri kullanarak kartınızdan izinsiz harcamalar yapacaktır.

ROMANTİK DOLANDIRICILIK: Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biri de arkadaşlık platformları üzerinden dolandırıcılıklar. Siber suçlular kurbanlarını genellikle sosyal medyada arayarak onlara özel mesaj yoluyla ulaşırlar. Hile genellikle hedeflerinin çekici bulacağı bir kişiyi taklit etmekten ibarettir. Dolandırıcı daha sonra nihai hedeflerine yani kurbanının parasına ulaşana kadar onları kandırmaya devam edecektir.

YÜKSEK MAAŞLI İŞ İLANLARINA DİKKAT: Dolandırıcıları için bol ödüllü bir avlanma alanı. Siber suçlular kurbanlarını genellikle sosyal medyada arayarak onlara özel mesaj yoluyla ulaşırlar. Hile genellikle hedeflerinin çekici bulacağı bir kişiyi taklit etmekten ibarettir. Dolandırıcı daha sonra nihai hedeflerine yani kurbanının parasına ulaşana kadar onları kandırmaya devam edecektir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Cazip görünen bir iş teklifine rastlarsanız şüpheli bir şey olup olmadığını görmek için şirketle ilgili hızlı bir web araması yapın. Kişisel bilgilerinizi yalnızca işe alındıktan sonra, maaşınızı alabilmek için paylaşmanız gerekeceğini unutmayın.

Eğer bir burs arıyorsanız yine bir web araması yapın. Doğrudan ofisleriyle iletişime geçerek bursu sunan kuruluşun meşru olup olmadığını kontrol edin. İşlem ya da avans ücreti gibi ödemeler yapmayın.

İnternetin altın kuralını unutmayın: "Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa o zaman muhtemelen gerçek değildir". Hâlâ ilginizi çekiyorsa satıcıyla ilgili kötü bir şey olup olmadığını görmek için internette araştırma yapın.

Tanımadığınız birinden istenmeyen bir mesaj aldığınızda dikkatli olun. Bu mesaj özellikle şüpheli bir teklif veya bağlantı içeriyorsa gözünüzü açık tutmalısınız. Her durumda, yapılacak en iyi şey mesajı görmezden gelmek ve tanımadığınız kişilerden gelen bağlantılara tıklamamaktır.

Her hesabınız için ayrı ve güçlü bir parola kullanın.