Üniversiteli kız taciz iddiasıyla yardım istemişti! Olayın aslı başka çıktı! İfadesinde itiraf etti

20 Ekim 2024 22:44 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:46

Karabük'te bir genç kızın cinsel saldırıya uğradığını ve şantaja maruz kaldığını öne sürerek çektiği video sonrası bakanlık harekete geçmişti. Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki F.A'nın alınan ifadesinde anlattıklarının büyük bölümünün doğru olmadığı ortaya çıktı. İşte olayın gerçeği...

Sosyal medya üzerinden bir video yayımlayarak cinsel istismara uğrayıp şantaj​ edildiğini öne süren 19 yaşındaki F.A olayın aslını itiraf etti. Genç kızın ifadeleri sonrası İçişleri bakanı Ali Yerlikaya​ da devreye girmiş ve koruma tedbirlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Psikolog altında alınan ifadelerde olayın aslının başka olduğu ortaya çıktı.

DOLANDIRMA İŞİNE ARACILIK ETMİŞ

Genç kızın savcılıkta verdiği ifadesinde, iradesinin fesada uğratılmak suretiyle bir kısım kişilerin dolandırılmasına istemeden aracılık yaptırıldığını ve bu işlem karşılığında bir miktar para aldığını, bu olaydan dolayı sosyal medya üzerinden zikrettiği kişilerden şikayetçi olduğunu, ancak diğer suçlamaların cinsel istismar​, alıkonulma, şantaj ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Genç kızın ifadesinde, uğradığı mağduriyetin boyutunu anlatabilmek için ilgililerin dikkatini çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığını belirttiği öğrenildi.

Öte yandan F.A. hakkında "gerçeğe aykırı bilgiyi kamuoyu ile paylaşması nedeniyle iftira ve suç uydurma" suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, dolandırıcılık​ olayı ile ilgili olarak olayın aydınlatılması için ifadede adı geçen kişilerle ilgi olarak ayrı bir tahkikat başlatıldığı öğrenildi.