Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Üniversiteli Sena'nın intihar notunda geçen öğretim elemanı görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır’da İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün'ün bir mektup bırakarak intihar etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Düzgün'ün mektubunda "Asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin!" ifadeleriyle işaret ettiği Ahmet P. isimli öğretim elemanı görevden uzaklaştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda geçen öğretim elemanı görevden uzaklaştırıldı
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 22:43

27 Mayıs'ta Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulunan aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün'ün intiharı Türkiye'nin gündemini sarstı.

Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda olay yerinde bulunan intihar notu ise Sena Düzgün'ün canına neden kıydığıyla ilgili en önemli ipuçlarından birisini oluşturdu. Düzgün'ün kendi el yazısıyla yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı iddiası ortaya atıldı.

Üniversiteli Sena'nın intihar notunda geçen öğretim elemanı görevden uzaklaştırıldı

"ASIL MESELE AHMET ASLA MEZARIMA GELMESİN"

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem... ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

Üniversiteli Sena'nın intihar notunda geçen öğretim elemanı görevden uzaklaştırıldı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Sena'nın intiharı Türkiye gündeminin baş sıralarına otururken kendi el yazısıyla yazdığı notta adı geçen "Ahmet" hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Dicle Üniversitesi, bir yazılı açıklama yaparak söz konusu öğretim elemanının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Üniversiteli Sena'nın intihar notunda geçen öğretim elemanı görevden uzaklaştırıldı

Üniversitenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena DÜZGÜN’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir.

Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dicle Üniversitesi'nde şüpheli ölüm: Şifresini paylaşarak hocasını işaret etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sena Düzgün neden öldü? İntihar ettiği iddia edilmişti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.