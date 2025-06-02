Üniversiteli Sena'nın intihar notunda geçen öğretim elemanı görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır’da İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün'ün bir mektup bırakarak intihar etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Düzgün'ün mektubunda "Asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin!" ifadeleriyle işaret ettiği Ahmet P. isimli öğretim elemanı görevden uzaklaştırıldı.

27 Mayıs'ta Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulunan aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün'ün intiharı Türkiye'nin gündemini sarstı.

Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda olay yerinde bulunan intihar notu ise Sena Düzgün'ün canına neden kıydığıyla ilgili en önemli ipuçlarından birisini oluşturdu. Düzgün'ün kendi el yazısıyla yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı iddiası ortaya atıldı.

"ASIL MESELE AHMET ASLA MEZARIMA GELMESİN"

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem... ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Sena'nın intiharı Türkiye gündeminin baş sıralarına otururken kendi el yazısıyla yazdığı notta adı geçen "Ahmet" hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Dicle Üniversitesi, bir yazılı açıklama yaparak söz konusu öğretim elemanının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Üniversitenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena DÜZGÜN’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir.

Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır."