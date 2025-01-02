Üniversitelilerin yılbaşı partisine baskın! 400 genç büyük şok yaşadı

02 Ocak 2025 07:26 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:37

İstanbul Sarıyer’de bir üniversitenin Gezi ve Kampçılık Kulübü’nün organize ettiği yılbaşı partisine polis tarafından baskın düzenlendi. Büyük şok yaşayan öğrenciler ne yapacağını bilemezken kaçak işletilen yalı mühürlendi. İşte detaylar...

İstanbul Sarıyer​'de yaşanan olayda Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü üniversite öğrencileri için yılbaşı partisi organize etti . Kulüp 650-850 lira arasında bilet fiyatlarıyla partinin giriş biletlerini online bir bilet satış platformundan satışa çıkardı. Kulübün sosyal medyasından da "Yalıda Yılbaşı Partisi" başlığı ile duyurulan etkinlik için 400 öğrenci bilet satın aldı.

EKİPLER BASKIN YAPTI

Yılbaşı partisinin ilerleyen saatlerinde ihbar üzerine önce zabıta ekipleri geldi. İşletmenin umuma açık bir yer olmadığı, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle olay yerine polis ekipleri de geldi. Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatta ofis olarak göründüğü ortaya çıktı.

BİR KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ekipler düzenlenen partiyi dağıtırken TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından alkol satış belgesi verilmemesine rağmen satışa hazır halde 20 adet şişe alkol ve 80 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Bir kadının alkol yüzünden baygınlık geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

400 ÖĞRENCİ MAĞDUR OLDU

İşletme sahibi C.G., yalının umuma açık bir yer olduğunu iddia etmesine rağmen yapılan inceleme sonucunda C.G. ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü “dolandırıcılık” suçundan gözaltına alınırken yeni yıla yalıda girmek için bilet alan 400 öğrenci mağdur oldu. İşletme, belediye ekiplerince mühürlenirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.