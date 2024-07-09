Ersan Şen'den Eylem Tok itirafı: Bu kadar tepki beklemiyordum

09 Temmuz 2024 10:35 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:16

Ünlü hukukçu Ersan Şen, İstanbul'da 1 Mart'ta Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok için gülerek, "Şartlarda anlaşırsak olur" sözleriyle yanıt vermişti.

Şen'e aynı konu dün akşam TV100 yayınında bir kez daha soruldu.

Eylem Tok ile ilgili soru bir kez daha soruldu

Sunucu Kübra Par'dan Şen'e, "Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? Diye sormuştum. Siz de “Anlaşırsak savunuruz” dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?" sorusu geldi.

"PİŞMAN OLDUM"

Şen kendisine yönelik böyle bir teklif gelmediğini söyledi.

Kendisine gelen tepkileri anlamadığını belirten Şen, verdiği cevaptan dolayı pişman olduğunu da sözlerine ekledi.

"TEPKİLERİ TAHMİN EDEMEDİM"

"Öyle bir tepkiyle karşılaşacağımı bilseydim yorum yapmazdım" diyen Şen'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Yok hayır öyle bir teklif yok. Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor. Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın.

İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir? Bunu konuşursunuz. Pişman oldum.

O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim."