Ünlü deterjan markası dev ceza! 'Tek yıkamada çıkar' vaadi çürütüldü: Bakanlık ifşa etti

Ünlü temizlik markalarından Procter & Gamble, “Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi” toz deterjanına ait reklamları vaatlerini gerçekleştiremedi. Markanın reklamında 1 ölçekte temizlendiğini iddia ettiği leke, bakanlığın yaptığı testte 8 yıkamada çıktı. Ticaret Bakanlığı'na vatandaşı yanılttığı gerekçesiyle markaya tam 2,2 milyon lira para cezası verdi.

Ünlü temizlik firmalarından Procter & Gamble'ın "Ariel" markası reklamı incelemeye alındı. Reklamda belirtilen "lekeleri 1 ölçekte çıkartır" ifadesi bakanlık tarafından test edildi. Fakat markanın vaadi lekelerin tek yıkama çıkmasıyken, yapılan testler sonucunda lekelerin 8 yıkamada çıkabildiği tespit edildi. Ticaret Bakanlığı'na vatandaşı yanılttığı gerekçesiyle markaya tam 2,2 milyon lira para cezası verdi.

DAHA AZ DETERJAN DAHA İYİ TEMİZLİK İDDİASI

Reklam Kurulu, şirketin televizyon kanallarında yayınladığı "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli toz deterjanına ait reklamlarda, markanın diğer rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddiasını inceledi.

"ÜSTÜN PERFORMANSINI İSPAT EDEMEDİ"

Kurul değerlendirmesinde markanın reklamında, hane halkı tercihlerine göre rakiplerinin 2 ölçekle, Ariel'in ise sadece 1 ölçekle temizlediği şeklinde sunum yapıldığı belirtildi. Ancak bu iddialar için sunulan IPSOS raporunun geçerli olmadığı ve karşılaştırmalı testlerin doğru koşullarda yapılmadığı tespit edildi. Kurul yazısında, Ariel'in reklamda iddia edilen 'daha az ölçek kullanımı' ve 'bütçe tasarrufu' gibi üstün performansını ispat edemediği belirtildi.

1 ÖLÇEK DEDİLER 8 YIKAMADA ÇIKTI

Markanın reklamında çeşitli lekelerin bir ölçekle tek yıkamada temizlendiği iddiasına ilişkin yapılan testte kirletilmiş çarşafların sekiz kez yıkandığı belirlendi. Buna göre ilgili yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen Procter & Gamble hakkında 2,2 milyon lira idari para cezası ve reklamlar durdurma kararı alındı.