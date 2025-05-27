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 | Suat Vilgen

Ünlü doktor Volkan Uçak'tan 'sahte diploma' itirafı! TV programlarının gediklisiydi

Ankara merkezli 16 ilde yapılan geniş çaplı operasyonda, gözaltına alınanlar arasında sahte diploma şebekesine dahil olduğu ortaya çıkan Dr. Volkan Uçak da yer aldı. Uçak sorgusunda kendi diplomasını da parayla satın aldığını itiraf etti.

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Ünlü doktor Volkan Uçak'tan 'sahte diploma' itirafı! TV programlarının gediklisiydi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 10:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, bazı kamu yöneticilerine ait elektronik imzaların taklit edilerek kurum sistemlerine yasa dışı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi. Bu yöntemle sahte üniversite diploması ve sürücü belgeleri düzenleyen şebekeye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 58 kişi gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin kamu sistemlerini taklit e-imzalar aracılığıyla manipüle ettiği belirlendi.

KANAL KANAL GEZEN DOKTOR İTİRAF ETTİ

İkinci dalga operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 39’u tutuklama, 11’i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 20 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Tutuklananlar arasında, televizyon ekranlarından tanınan ve “doktor” unvanıyla hipnoz seansları düzenleyen Volkan Uçak da yer aldı. Psikoloji lisans diploması ve Klinik Psikoloji yüksek lisans belgesinin sahte olduğu ortaya çıkan Uçak, ifadesinde Türkiye’de bu alanlarda eğitim almadığını kabul etti. Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olduğunu iddia etse de, bu beyan da doğrulanamadı.

DİPLOMA PARAYLA ALINMIŞ

YÖK’ten alınan bilgilere göre, Uçak’ın herhangi bir resmi sınav ya da kayıt geçmişi bulunmuyor. Belgelerin Ege Üniversitesi adına para karşılığı düzenlendiği ve gerçek diplomaymış gibi kullanıldığı tespit edildi.

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