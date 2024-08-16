Ünlü estetikçinin sahte imzasıyla akılalmaz dolandırıcılık! Foyası ortaya çıkınca hastaneyi kurşunladı

16 Ağustos 2024 12:44 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:51

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! 100 bin lira kaptırdılar

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! 100 bin lira kaptırdılar

Dehşet verici olay geçtiğimiz haziranda yaşandı. Özel bir hastanenin işletmesi için ruhsat sahibiyle anlaşan Op. Dr. M.Y, ruhsatı sahte imzayla üstüne yapmak istedi.

Durum fark edilince sözleşmesi iptal edildi ve doktor M.Y. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

birkaç gün sonra doktor yanındakilerle hastaneye gelip yetkilileri ve ruhsat sahibinin yakınını tehdit etti. İhbar üzerine polis ekipleri sahtekar doktoru yakaladı.

Yaşanan bu anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

"PATRONUNU ARA BURAYA GELSİN"

Şahıslardan şikayetçi olan R.K., ilk ifadesinde “Hastanenin tüm tadilat işlerine ben bakmaktayım. Rutin işlerle uğraştığım sırada daha önceden, amcam olan Ş. G. hastaneyi kiraladığı M. isimli şahıs ve yanında 6 şahısla birlikte hastaneye geldiler.



Ben bu şahısları hastanenin girişinde gördüm ve yanlarına gittim. Daha önceki bir tarihte bu şahıslar bizim tarafımızdan dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarından dolayı ben konuya kısmen hakimdim.

M. isimli şahıs bana bağırarak 'Patronunu ara çabuk buraya gelsin' dedi. Ben M. isimli şahsa sakin olmasını söyleyerek üst katta bulunan müsait bir odaya davet ettim ve buyurun konuşalım dedim. Odaya çıktığımızda M.Y. isimli şahsın yüksek sesle konuşmasından dolayı hastanede çalışan M.A. ve C. V. isimli çalışanlar odaya geldi.

"HASTANEYİ BAŞINIZA YIKARIM"

M, isimli şahıs bağırarak "Bu hastaneyi başınıza yıkarım, ya bana 1 milyon dolar vereceksiniz ya da bu hastane artık benimdir. Hepinizi öldürürüm lan" dedi. Bende amcamı arayacağımı, sakin olmasını ve problem ne ise çözüleceğini söyledim. Fakat bu şahsı bir türlü sakinleştiremedim” dediği öğrenildi.

BİNAYI KURŞUNLATTI

Yaşanan bu olaydan 4 gün sonra sabaha karşı 05.30 sıralarında motosikletle gelen silahlı saldırganlar tarafından hastane kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay sonrasında soruşturmayı yürüten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla 11 kişiyle birlikte gözaltına alınan doktorun ünlü estetik cerrahi Op. Dr. M.Y. olduğu ortaya çıktı.

SÖZLEŞME İPTAL EDİLDİ

Yüz ve vücut estetiği alanda uzman olan Op. Dr. M.Y. hakkında şikayette bulunan hastane sahibi Ş.G..’nin iddialarına göre, olaydan önce hastanenin işletmesi için ruhsat sahibiyle anlaşan Op. Dr. M.Y.,’nin bir süre sonra sahte imzayla hastane ruhsatını kendi adına geçirmeye çalıştı.

Bu girişimi fark eden ruhsat sahibinin ise M.Y. ile yaptığı işletme sözleşmesini iptal ederek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Doktorun Hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.