Ünlü fenomen Özlem Öz'den tepki çeken Narin paylaşımı! 'Prim için bunu kullanmazsınız'

09 Eylül 2024 11:08 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:41

Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulunan Narin Güran'ın ölümü tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Korkunç cinayetin ardından ünlü fenomen Özlem Öz'ün sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Kullanıcılar 'Bunu da prim malzemesi yapmayın' yorumlarında bulundu.

Diyarbakır'da kaybından 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti kan dondurdu. Taş ve ağaç dallarıyla saklanmaya çalışılan Narin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulundu. Cinayetin ardından aile fertlerinin de içlerinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Türkiye Narin'e ağlarken ünlü fenomen Özlem Öz'ün çektiği video büyük tepkilere neden oldu. TEPKİ ÇEKEN NARİN PAYLAŞIMI Özlem Öz "Narin'in haberini aldıktan sonra içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor" dedikten sonra paylaştığı videoyla gündem oldu. Fenomen Özlem Öz, kızıyla birlikte okulların açılacağına dair bir video paylaştı. Ünlü fenomen “Narin bugün hayatta olsaydı yarın okula başlayacaktı" deyince büyük tepki çekti. KULLANICILAR TEPKİ YAĞDIRDI Kullanıcılar 'Bunu da prim malzemesi yapmayın' 'Prim için Narin'i kullanmayın' yorumlarında bulundu. İlgili Haberler Narin Güran'ın cenazesi öldürüldüğü köye defnedilecek! İşte tabutundaki dikkat çeken detay Müge Anlı Narin olayına getirilen yayın yasağına tepki gösterdi! "Haberdir yayınlanmalıdır" Son dakika! CHP lideri Özgür Özel'den Narin Güran açıklaması