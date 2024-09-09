Ünlü fenomen Özlem Öz'den tepki çeken Narin paylaşımı! 'Prim için bunu kullanmazsınız'
Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulunan Narin Güran'ın ölümü tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Korkunç cinayetin ardından ünlü fenomen Özlem Öz'ün sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Kullanıcılar 'Bunu da prim malzemesi yapmayın' yorumlarında bulundu.
Diyarbakır'da kaybından 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti kan dondurdu. Taş ve ağaç dallarıyla saklanmaya çalışılan Narin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Cinayetin ardından aile fertlerinin de içlerinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Türkiye Narin'e ağlarken ünlü fenomen Özlem Öz'ün çektiği video büyük tepkilere neden oldu.
TEPKİ ÇEKEN NARİN PAYLAŞIMI
Özlem Öz "Narin'in haberini aldıktan sonra içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor" dedikten sonra paylaştığı videoyla gündem oldu.
Fenomen Özlem Öz, kızıyla birlikte okulların açılacağına dair bir video paylaştı. Ünlü fenomen “Narin bugün hayatta olsaydı yarın okula başlayacaktı" deyince büyük tepki çekti.
KULLANICILAR TEPKİ YAĞDIRDI
Kullanıcılar 'Bunu da prim malzemesi yapmayın' 'Prim için Narin'i kullanmayın' yorumlarında bulundu.
İnsanların bu kadar kaygısız olmasını anlamak zor, böyle bir olayda hepimiz üzgünüz