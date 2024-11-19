Ünlü fenomen Yasin Obuz yasa dışı kumarcı çıktı: Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

19 Kasım 2024 15:53 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:02

Fenomenlere yönelik süren yasadışı bahis soruşturması kapsamında ünlü fenomen Yasin Obuz hakkında da yakalama kararı çıktı. Obuz'un sosyal medya hesabından çektiği videolarla yasadışı bahse teşvik ettiği ve kumar özendirici paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

Yasadışı bahis cezasının ne kadar olduğu gündemde

Yasadışı bahis cezasının ne kadar olduğu gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şarkıcı Serdar Ortaç​ ve Mehmet Ali Erbil​'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Fenomen Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis​ ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı.

SUÇ TEŞKİL EDEN PAYLAŞIMLAR

Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan fenomenin hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram isimli sosyal medya platformunda kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi. Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi.

YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Adresinde bulunamayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.