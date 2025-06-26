Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ünlü iş adamının düğününde radarlar kapatıldı mı? Açıklama var

İş insanı Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin’in düğünü için gelenlerin kullandığı yol güzergahındaki hız radarlarının kapatıldığı iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü iş adamının düğününde radarlar kapatıldı mı? Açıklama var
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 22:04

Çorum'da Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Ahlatcı ile eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin'in 21 Haziran'da yapılan düğünü, gösterişli olmasının yanında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.

Ünlü iş adamının düğününde radarlar kapatıldı mı? Açıklama var

Şehir dışından gelen davetlilerin yetişmesi için düğün yolu güzergahındaki hız radarlarının kapatıldığı öne sürüldü. Haberlerin yayılması, özellikle Kurban Bayramı'nda sıklaşan radar kontrolleri nedeniyle şikayetçi olan vatandaşları kızdırırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ MEVZUATI HARFİYEN UYGULUYOR"

Haberlerin yalanlandığı açıklamada söz konusu güzergahta 121 araca da cezai işlem uygulandığına dikkat çekildi. İşte açıklamada geçen ifadeler:

"Bazı basın-yayın organlarında “Düğün için radar kapatıldı, vatandaşa tuzak zenginlere kıyak” şeklinde yer alan haber dezenformasyondur. İçişleri Bakanlığımız, trafik güvenliğini sağlamak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için sahada mücadele vermekte ve bu amaçla cari mevzuatı harfiyen uygulamaktadır.

Ünlü iş adamının düğününde radarlar kapatıldı mı? Açıklama var

"HİÇBİR ŞEKİLDE DEVRE DIŞI BIRAKILMADI"

Çorum ilinde 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiası yalandır ve İçişleri Bakanlığımızın bu gibi haberlerle hedef alınması maksatlı bir kampanyanın ürünüdür. Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum-Sungurlu güzergâhında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamıştır.

"121 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANMIŞTIR"

Nitekim İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre 21 Haziran 2025 tarihinde radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddia edilen güzergahta yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulanmıştır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin km şartı bitiyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ali Erbaş'ın eşine 'VIP hac' tartışması! İddialara cevap geldi
ETİKETLER
#düğün
#çorum
#trafik güvenliği
#içişleri bakanlığı
#iddialar
#hız sınırı
#Radar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.