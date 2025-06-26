Ünlü iş adamının düğününde radarlar kapatıldı mı? Açıklama var

İş insanı Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin’in düğünü için gelenlerin kullandığı yol güzergahındaki hız radarlarının kapatıldığı iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Çorum'da Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Ahlatcı ile eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin'in 21 Haziran'da yapılan düğünü, gösterişli olmasının yanında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.

Şehir dışından gelen davetlilerin yetişmesi için düğün yolu güzergahındaki hız radarlarının kapatıldığı öne sürüldü. Haberlerin yayılması, özellikle Kurban Bayramı'nda sıklaşan radar kontrolleri nedeniyle şikayetçi olan vatandaşları kızdırırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ MEVZUATI HARFİYEN UYGULUYOR"

Haberlerin yalanlandığı açıklamada söz konusu güzergahta 121 araca da cezai işlem uygulandığına dikkat çekildi. İşte açıklamada geçen ifadeler:

"Bazı basın-yayın organlarında “Düğün için radar kapatıldı, vatandaşa tuzak zenginlere kıyak” şeklinde yer alan haber dezenformasyondur. İçişleri Bakanlığımız, trafik güvenliğini sağlamak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için sahada mücadele vermekte ve bu amaçla cari mevzuatı harfiyen uygulamaktadır.

"HİÇBİR ŞEKİLDE DEVRE DIŞI BIRAKILMADI"

Çorum ilinde 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiası yalandır ve İçişleri Bakanlığımızın bu gibi haberlerle hedef alınması maksatlı bir kampanyanın ürünüdür. Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum-Sungurlu güzergâhında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamıştır.

"121 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANMIŞTIR"

Nitekim İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre 21 Haziran 2025 tarihinde radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddia edilen güzergahta yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulanmıştır.