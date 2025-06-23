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 | Suat Vilgen

Ünlü iş insanı Ayvalık'ta kazada hayatını kaybetti! Eşi ağır yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi trajik bir kazaya sahne oldu. Eşi ile birlikte seyrettiği aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek udvara çarpan iş insanı Murat Ustalı hayatını kaybetti. Eşi Naz Ustalı ile ağır yaralandı.

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Ünlü iş insanı Ayvalık'ta kazada hayatını kaybetti! Eşi ağır yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 14:32

Balıkesir'in turistik ilçesi Ayvalık gece yarısı kahreden bir trafik kazasının adresi oldu. Ayvalık'ın tanınmış iş adamı Murat Ustalı, kullandığı araçla geçirdiği kazada hayatını kaybederken eşi Naz Ustalı ise kazada ağır yaralandı.

Ünlü iş insanı Ayvalık'ta kazada hayatını kaybetti! Eşi ağır yaralı

DUVARA ÇARPIP TAKLA ATTI

Sabaha karşı 01.25 sıralarında Cunda - Ayvalık yolu üzerindeki Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana gelen kazadoa 10 US 128 plakalı araç, sürücüsü Murat Ustalı'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak önce bir marketin, ardından da bir evin duvarına çarptı. Takla da atan araçta bulunan Murat Ustalı, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Ustalı'nın eşi Naz Ustalı ise kurtarma ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Murat Ustalı'nın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Naz Ustalı'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ünlü iş insanı Ayvalık'ta kazada hayatını kaybetti! Eşi ağır yaralı
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MURAT USTALI KİMDİR?

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan Murat Ustalı iş dünyasının yanı sıra spor camiasında tanınan bir isimdi. Ayvalık’ta faaliyet gösteren Ustalı Zeytin & Zeytinyağı Fabrikasının sahibi olan Murat Ustalı aynı zamanda bir dönem Balıkesirspor Kulübü'nde yöneticilik görevinde bulunmuştu. 38 yaşında hayata veda eden Ustalı, bir dönem yerel siyasette de boy göstermişti.

ETİKETLER
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