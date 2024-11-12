Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Ev hapisleri, tutuklamalar, adli kontrol tedbirleri peş peşe geldi

12 Kasım 2024 09:11 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:53

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen çok sayıda sanatçı ve sosyal medya fenomenine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sosyal medyada 10 milyona yakın takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz da dahil 12 şüpheli tutuklandı.

Tutuklama talep edilen Mehmet Ali Erbil'in tedirgin halleri gündem oldu! Ağzından sadece tek kelime çıktı

Tutuklama talep edilen Mehmet Ali Erbil'in tedirgin halleri gündem oldu! Ağzından sadece tek kelime çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar gibi isimlerinde aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ HAKKINDA EV HAPSİ

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na getirilmişti. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden olan ve sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ŞÜPHELİYE YÖNELİK ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğukan Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerden suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Fuat Emre Nalbant hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma çerçevesinde 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüpheliye yönelik arama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.