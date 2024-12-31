Ünlü işletmede DJ'e taciz skandalı! 'Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...'

31 Aralık 2024 16:34 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:39

İstanbul Beşiktaş'taki ünlü bir işletme, cinsel istismar skandalıyla gündeme geldi. DJ olarak sahne alan Selvihan Z, işletme müdürünün mekan kapandıktan sonra kendisine alkollü içecek içerisine bir şeyler karıştırarak ayakta duramaz hale getirdiğini, ardından tuvalete götürme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Şüpheli iddiaları reddederken, genç kadının mahkemede verdiği ifade tüyler ürpertti! İşte korkunç olayın detayları...

İstanbul'un Beşiktaş​'taki ünlü bir işletmede meydana gelen taciz​ olayı sosyal medyanın gündemine düştü. 24 Kasım'da meydana gelen olayda iddiaya göre, mekanda DJ olarak çalışan 33 yaşındaki Selvihan Z., gece saatlerinde alkol almaya başladı. İşletmenin kapanmasının ardından mekanın müdürü olan 47 yaşındaki Mecit A., olay günü genç kadının içkisine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden oldu.

Selvihan Z, ayakta duramayacak vaziyete gelince, mekan çalışanlarından biri kadını tuvalete götürdü. Kamera görüntülerine yansıyan görüntülerde bir süre sonra müdür Mecit A. da tuvalete girdi. Kısa bir sonra çıkıp elinde bardakla yeniden içeri girdi.

KAMERALARIN KÖR NOKTASINA GÖRÜTÜRDÜ

Yaşanan korkunç gecenin ardından Selvihan Z. şikayetçi oldu. Şikâyet sonrası emniyet güçleri ünlü işletmenin kamera görüntülerine el koydu. Dava dosyasına eklenen görüntülerde DJ Selvihan Z.'nin mekanda oturduğu masadan tuvalete gitmek için kalktığı sırada ayakta duramadığı önce işletmenin bir çalışanının yardım ettiği ardından Mecit A.'nın genç kadını tuvalete götürdüğü görüldü.

Genç kadın tuvalette olduğu sırada tuvalete girip çıkan Mecit A.'nın bir süre sonra elinde içki ile tuvalete girdiği belirli bir süre kaldıktan sonra mağdur kadınla çıktığı görüldü. Dışarı çıktığında ise kameranın kör noktasına gittiği belirlendi.

'SÜRÜNEREK TAKSİYE BİNDİM'

Selvihan Z., ifadesinin devamında, "Mecit A., bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim" diye konuştu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Genç kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuşunca istismarcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Mecit A., hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar​' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan şüpheli Selvihan Z.'ye herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını kendisine iftira atıldığını savundu.

KADINI ÜSTÜNDEN TÜKÜRÜK DNA'SI ÇIKTI

Mahkemede DNA'sının genç kadının üzerinde çıkmasını üzerine tükürdüğünden dolayı çıktığını savunan Macit A., Selvihan Z'yi kusarken görünce tiksindiği için tükürdüğünü iddia etti.