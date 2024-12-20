Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu: Durumu ağır

20 Aralık 2024 08:23 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 08:30

İstanbul Beykoz'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında polis memuru S.Ç., ünlü mimar Turgut Toydemir'i silahla vurdu. Toydemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi​ üzerinde meydana gelen olayda, polis memuru S.Ç. ile 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir arasında yol verme tartışması​ yaşandı. Polis memuru, ünlü mimarı durdurmak isteyince olanlar oldu. Toydemir durmayıp yoluna devam etmek isterken S.Ç. silahıyla ateş açtı.

ÜNLÜ MİMARIN DURUMU AĞIR

Açılan ateş sonucu yaralanan Turgut Toydemir ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme çalışmaları yaptı.

Otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı ve kasten yaralama suçundan hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Turgut Toydemir'in Türkiye'nin büyük mimarlarından biri olduğu ve önemli projelere imza attığı öğrenildi.